Инстасамка призналась, что решила сдать ЕГЭ и поступить в университет

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Певица Дарья Зотеева, известная как Instasamka, заявила, что планирует заняться своим образованием и поступить в университет. Такими планами на будущее она поделилась в личном аккаунте в TikTok.
Сейчас Дарья задумалась над будущим и, возможно, желание получить высшее профессиональное образование станет причиной смены направления рода ее деятельности с творческого на другой.
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