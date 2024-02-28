В текущем году проводят капитальный ремонт 10 колледжей Московской области

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«В Московской области реализуется масштабная программа по капитальному ремонту учреждений образования.В 2024 году планируется проведение капитального ремонта в 10 колледжах. На эти цели предусмотрено более 3 миллиардов рублей. Два объекта –Подольский колледж имени А. В. Никулина и учебный корпус Щёлковского колледжа уже завершены», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Кроме этого, в течение 2024–2025 годов также планируется проведение ремонта в Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме имени В. И. Бондаренко.
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