Подмосковный травматолог Григорьев назвал самые частые травмы от электросамокатов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Электросамокат – источник так называемых высокоэнергетических травм, так как может двигаться со скоростью более 25 км/ч. При неосторожном катании можно получить широкий спектр травм, переломов, ушибов и даже погибнуть, предупредил главный внештатный детский травматолог-ортопед подмосковного Минздрава, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.
«Зачастую это серьёзные многооскольчатые или даже открытые переломы, сочетанные травмы, когда повреждены две и более анатомические области. Их очень долго и очень трудно лечить. Время восстановления достигает полугода или даже до года», – рассказал врач.Самыми распространёнными при падении с самокатов или столкновении с ним Григорьев назвал черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, лучезапястного сустава, ключицы, костей туловища, верхних и нижних конечностей.
«Советую отказаться от передвижения на электросамокатах. Но если вы не можете этого сделать, не передавайте управление детям и подросткам, не катайтесь вдвоём, втроём и более, а также на узких улицах, где много помех. Не выезжайте на проезжую часть. Откажитесь от использования смартфона во время движения, сохраняйте безопасную скорость», – посоветовал травматолог.Как напомнили в подмосковном Минздраве, скоро весна вступит в полноценные права, и на улицах появятся любители средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.
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