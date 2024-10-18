Специалист Николаева раскрыла причины атак ворон на машины в Люберцах

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Директор реабилитационного центра «Ромашки» Любовь Николаева заявила, что атаки ворон на машины в Люберцах могут происходить из мести птиц.
«Скорее всего кто-то уничтожил гнезда ворон рядом. Может быть, кто-то стрелял по воронам. Они очень мстительные птицы. Они не будут просто так совершать такие нападения просто так. Вороны — отличные провокаторы, если кто-то их обидел, они найдут способ отомстить, договорившись со стаей. Поэтому их поведение не связано с сезонной депрессией. Такого у птиц не бывает», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Николаева.
Ранее сообщалось, что в Московской области близится к завершению миграция коростелей.
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Мелисса Тимофеева