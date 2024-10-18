Специалист Николаева раскрыла причины атак ворон на машины в Люберцах

Многие собаководы живут по утреннему расписанию собаки: питомец просыпается, будит хозяина, и тот выводит его на прогулку. Но не все понимают, что за долгие годы жизни с человеком собаки научились подстраиваться под хозяина, если он грамотно организовал режим дня.