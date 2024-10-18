Обгладывали ноги: подробности нападения львов на сотрудницу парка «Тайган» в Крыму и судьба хищников-людоедов

Фото: istockphoto/Seyms
16 октября в крымском сафари-парке «Тайган» произошла трагедия: сотрудница парка Леокадия Перевалова была растерзана львами, когда зашла в зимний вольер, не закрыв наружный шибер. Несмотря на то, что львы были сытыми, их агрессивное поведение привело к ужасным последствиям.
Подробности о трагическом инциденте в зоопарке «Тайган» читайте в материале «Радио 1».
Леокадия Перевалова проработала в парке с момента его основания в 2006 году и была одним из самых опытных сотрудников.
Женщина была управляющей парком. Она знала биографию каждого льва и обучала других работников правилам обращения с хищными животными. По словам директора парка Олега Зубкова, она была настоящим профессионалом.
Зайдя в зимний вольер, Перевалова не закрыла наружный шибер, за которым находились львы. По словам Зубкова, хищники такого не прощают.
Источник 5-tv.ru рассказал, что причиной смерти Переваловой стало повреждение сонной артерии.
Сейчас парк временно закрыт. Следственные органы начали проверку, анализируя документацию, связанную с трудовой деятельностью погибшей.
Зубков отметил, что правила безопасности в зоопарках написаны кровью. По его мнению, такие объекты требуют повышенного внимания и осторожности.
Директор парка Олег Зубков выразил свое глубокое потрясение после трагического инцидента с сотрудницей. Он отметил, что львы, несмотря на свою сытость, не только напали на жертву, но и начали обгладывать ее ноги.
По его словам, это вызывает серьезные опасения, так как если хищники попробуют человеческое мясо, они могут стать опасными и начать воспринимать людей как добычу.
Корреспондент «Известий» Николай Аксенов сообщил, что стены вольера достаточно толстые, это затрудняло возможность слышать крики Переваловой о помощи.
В «Тайган» один лев и две львицы были доставлены год назад из Мариупольского зоопарка. Животные обитают в вольере.
По словам Олега Зубкова, к ним нельзя предъявить претензии, так как «такова природа хищников высших».
Согласно информации 5-tv.ru, усыпление львов не планируется, поскольку погибшая сотрудница нарушила правила безопасности.
Примечательно, что в этом году Перевалова объявила об увольнении и поделилась в соцсетях своими переживаниями, что устала и не может продолжать работать. Однако вскоре она вернулась на прежнее место.
Это далеко не первый случай в «Тайгане». В 2018 году лев во время фотосессии схватил женщину за руку, нанеся ей значительные повреждения.
В 2021 году тигр напал на годовалого мальчика, укусив его за палец, что привело к ампутации.
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Профессионал своего дела
Погибшая сотрудница зоопарка «Тайган» (Фото: соцсети Л. Переваловой)
Леокадия Перевалова проработала в парке с момента его основания в 2006 году и была одним из самых опытных сотрудников.
Женщина была управляющей парком. Она знала биографию каждого льва и обучала других работников правилам обращения с хищными животными. По словам директора парка Олега Зубкова, она была настоящим профессионалом.
Трагический инцидент
Зайдя в зимний вольер, Перевалова не закрыла наружный шибер, за которым находились львы. По словам Зубкова, хищники такого не прощают.
«Львицы напали и, к сожалению, никого рядом не было, оказать помощь было уже некому. Когда сотрудники нашли Перевалову это уже было бездыханное тело. Отогнали львов, вызвали следственные органы», — сообщил он.
Причины смерти
Источник 5-tv.ru рассказал, что причиной смерти Переваловой стало повреждение сонной артерии.
Сейчас парк временно закрыт. Следственные органы начали проверку, анализируя документацию, связанную с трудовой деятельностью погибшей.
Зубков отметил, что правила безопасности в зоопарках написаны кровью. По его мнению, такие объекты требуют повышенного внимания и осторожности.
«Правила техники безопасности и нормы поведения написаны кровью, к сожалению, во всех зоопарках. Зоопарки — это объекты повышенной опасности. Это не только детский смех, радость и удовольствие от общения с животным. Это большая ответственность и большая опасность при обслуживании животных», — сказал он.
Начали глодать ноги
Директор парка Олег Зубков выразил свое глубокое потрясение после трагического инцидента с сотрудницей. Он отметил, что львы, несмотря на свою сытость, не только напали на жертву, но и начали обгладывать ее ноги.
По его словам, это вызывает серьезные опасения, так как если хищники попробуют человеческое мясо, они могут стать опасными и начать воспринимать людей как добычу.
«Меня ужаснуло в основном то, что львы, несмотря на то, что они были сытые, здоровые, крепкие, они не просто убили, а еще и обглодали, начали глодать ноги. В этом ужас, потому что если львы попробовали человеческого мяса, то они становятся людоедами», — подчеркнул Зубков.
Крики о помощи вряд ли слышали другие
Сотрудники СК в крымском зоопарке, где львы растерзали женщину ( Фото: тг-канал СК Крыма)
Корреспондент «Известий» Николай Аксенов сообщил, что стены вольера достаточно толстые, это затрудняло возможность слышать крики Переваловой о помощи.
Дальнейшая судьба львов
В «Тайган» один лев и две львицы были доставлены год назад из Мариупольского зоопарка. Животные обитают в вольере.
По словам Олега Зубкова, к ним нельзя предъявить претензии, так как «такова природа хищников высших».
Согласно информации 5-tv.ru, усыпление львов не планируется, поскольку погибшая сотрудница нарушила правила безопасности.
Судьбоносные повороты
Примечательно, что в этом году Перевалова объявила об увольнении и поделилась в соцсетях своими переживаниями, что устала и не может продолжать работать. Однако вскоре она вернулась на прежнее место.
Очередной инцидент с дикими животными
Это далеко не первый случай в «Тайгане». В 2018 году лев во время фотосессии схватил женщину за руку, нанеся ей значительные повреждения.
В 2021 году тигр напал на годовалого мальчика, укусив его за палец, что привело к ампутации.
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Дарья Осипова