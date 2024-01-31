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Специалист по нацбезопасности раскрыл причины сбоя в Рунете

Эксперт Соломатин: сбой в Рунете – это техническая проблема, а не политика
31 января 2024, 19:36
Фото: iStock/PUGUN SJ

Фото: iStock/PUGUN SJ

Специалист Института права и национальной безопасности Президентской академии Евгений Соломатин в беседе с «Радио 1» рассказал о причине сбоя в рунете 30 января.
Напомним, что во вторник в Рунете произошёл глобальный сбой. Многие пользователи сообщали о неисправностях в работе сайтов доменной зоны Ru. В частности, не загружались приложения российских банков, маркетплейсов и операторов связи.

Специалист подчеркнул, что случившийся глобальный сбой вызван исключительно техническими неисправностями и никак не связан с политической ситуацией.


«Ничего такого неожиданного, яркого и политизированного я здесь не вижу», – отметил эксперт.

Такие сбои периодически случаются, поскольку система сложная и постоянно растёт, добавил Соломатин. Он подчеркнул, что на заре становления Рунета техническая документация по управлению доменами занимала примерно сто страниц, а сейчас она достигает нескольких тысяч.

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#россия
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Всех участников группы «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль
31 января 2024, 20:19

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Все участники рок-группы «Би-2» покинули Таиланд, об этом сообщается в Telegram-канале группы.
«Все музыканты группы Би-2 благополучно покинули Таиланд и направляются в Тель-Авив. Подробности завтра», — говорится в сообщении музыкального коллектива.

Напомним, вчера стало известно, что из миграционной тюрьмы Таиланда выпустили солиста Лёву* (Егора Бортника). Он сразу же отправился в Израиль, а вот все остальные участники группы ещё оставались в камере тюрьмы, рассчитанной на 80 человек.

Рок-группу задержали 24 января, после того, как они отыграли концерт на Пхукете. По официальной причине — у музыкантов отсутствовало разрешение на проведение мероприятия.

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#рок
#таиланд
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В Подмосковье стали известны победители конкурса «Дай лапку!»
31 января 2024, 19:46

Фото: istockphoto / LightFieldStudios

МосОблЕИРЦ поздравляет победителей конкурса «Дай лапку!». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
По итогам конкурса было выбрано 10 победителей.

«Клыкастый красавец из Одинцово, умнейший пес-трудяга из Люберец, улыбчивый геккон, котейка-мотоциклист, кот-директор, старые знакомые Оскар и Умка. Конкурс видеоработ выиграли забавные малыши на ёлке и кот, исполняющий неповторимый цирковой трюк с тазом», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в качестве приза победители получили годовые сертификаты на телеветеринарию, которые они получат по электронной почте до конца февраля.

За три месяца конкурса было оценено свыше более 8 тысяч фото и видео-работ с участием животных от жителей Подмосковья.

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Выставка фотографа Забегина «Ветер в гриве» откроется 1 февраля в Шереметьево
31 января 2024, 19:23

Фото: пресс-служба Федерации конного спорта России

Завтра, 1 февраля, в терминале С московского международного аэропорта Шереметьево откроется уникальная экспозиция работ фотохудожника Александра Забегина «Ветер в гриве». Как несложно догадаться, основная тема фотографий — лошади и всё, что с ними связано.
Выставка, представляемая воздушной гаванью, пройдёт при поддержке Федерации конного спорта России. Автор работ — известный фотограф, член Союза журналистов России Александр Забегин. А ещё это человек, беззаветно и искренне преданный лошадям, которые давно уже стали источником вдохновения для его искусства.

В послужном списке фотохудожника числятся 20 персональных выставок в России и за её пределами, победы в международных конкурсах, долгие годы сотрудничества с музеями и галереями, публикации в книгах, газетах и журналах, как отечественных, так и зарубежных. С 2005 года Александр Забегин работает на всех значимых турнирах, проводимых под эгидой Федерации конного спорта России.

Фото: пресс-служба Федерации конного спорта России

В его произведениях отражается грация и пластика лошадей, а также сила и мощь этих благородных животных. Фотографии Забегина достоверно передают сочетание скорости и напора, присущую лошадям, с их нежностью и беззащитностью. Они также погружают зрителя в мир тонких отношений между животным и человеком. Из работ мастера становится понятно, что лошадью нельзя управлять. С ней можно только дружить.

Посетить экспозицию смогут все желающие, и, как представляется, в них не будет недостатка. На этот случай для гостей выставки будет организована специальная парковка. Все подробности можно уточнить по телефону: 7(916) 338-8510.

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Подмосковные городские службы обработают дороги перед ледяным дождём
31 января 2024, 19:17

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Городские службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы. В ночь на 1 февраля на фоне прохождения тёплого атмосферного фронта в Московской области ожидается ухудшение погоды, сообщили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В регионе пройдёт ледяной дождь, который приведёт к образованию гололедицы на дорогах. Специалисты обработают самые уязвимые участки противогололёдными материалами.
«Мы убедительно просим горожан быть максимально внимательными и аккуратными, а также не парковать автомобили возле контейнерных площадок и подъездов. Это затруднит не только вывоз мусора, но и уборку прилегающих зон», – сказала глава управления в ранге министра Светлана Аипова.
В ведомстве добавили, что при гололёде пешеходам следует выбирать удобную обувь с нескользящей подошвой. Нужно проявлять осторожность при ходьбе, не спешить и держать руки свободными для сохранения равновесия.

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В Подмосковье к президентским выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков
31 января 2024, 18:32

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

На выборах президента России на территории Московской области будет открыто 3 985 избирательных участков. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
В числе этих участков будет 3 928 постоянных и 57 – организованных в местах временного пребывания граждан.

Найти свой избирательный участок по адресу места жительства просто. Для этого на портале ЦИК есть специальные цифровые сервисы. Достаточно ввести в строку поиска адрес своего проживания, и система покажет номер соответствующей участковой комиссии, её адрес и телефон.

Для удобства избирателей выборы президента России в этом году впервые будут трёхдневными. Они продлятся с 15 по 17 марта.

С 17 февраля до 7 марта пройдёт адресное информирование жителей Подмосковья. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании.

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#мособлизбирком
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#московская область
#подмосковье
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Хромушин анонсировал значительные изменения в энергосфере Подмосковья
31 января 2024, 18:16

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Власти Московской области разработают новые подходы к повышению надёжности коммунальной инфраструктуры. Об этом объявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.
«Предстоит серьёзная трансформация всего энергетического блока по двум направлениям. Это теплоснабжение и электроэнергетика. Мы видим, что износ инфраструктуры по сетям достигает такой стадии, когда требуются принципиально новые меры», – сказал Хромушин на заседании Мособлдумы.
Он пояснил, что сегодня власти региона организуют работу по двум основным направлениям.
«Первое – это формирование краткосрочного плана, который мы должны реализовать в течение предстоящего лета и обеспечить безопасность следующего отопительного сезона. Также сразу формируем трёхлетнюю программу на 2025-2028 годы. Второй блок вопросов: мы приступаем к работе по перестройке системы электроснабжения Московской агломерации», – сказал вице-губернатор.
Мособлдума на внеочередном заседании согласовала назначение Евгения Хромушина на должность вице-губернатора – министра энергетики Московской области. Теперь соответствующие законодательные акты должен подписать губернатор Московской области.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье «умные» автомобили обнаружили около 12 тыс нарушений содержания территорий
31 января 2024, 18:14

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Почти 12 тысяч нарушений, касающихся поддержания порядка и чистоты, были обнаружены в Московской области при помощи «умных» автомобилей с камерами с начала января, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«В январе автомобили с искусственным интеллектом проехали по территории Подмосковья более 6 тысяч километров. За месяц камеры обнаружили 11 993 замечания», — сообщила глава ведомства Светлана Аипова.
Чаще всего в первый месяц года камеры фиксировали неубранные от снега проезды и пешеходные дорожки: таких нарушений насчитывается более 1,9 тыс. Кроме того, «умные» машины выявили 1952 грязных уличных фонаря и 1308 вандальных надписей-граффити.

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#густ мо
#уборка
#московская область
#подмосковье
#светлана аипова
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Жителям Подмосковья объяснили, как найти свой избирательный участок
31 января 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Найти свой избирательный участок на предстоящих выбора президента Российской Федерации можно при помощи специальных цифровых сервисов ЦИК России, об этом рассказали в Мособлизбиркоме.
«На сайте ЦИК РФ можно найти свой избирательный участок по адресу места жительства. Для этого достаточно ввести адрес в строку поиска, и система выдаст номер участковой комиссии, а также её адрес и телефон», — говорится в сообщении.
Жителям Московской области также напомнили, что на территории региона будет открыто 3 тысячи 985 избирательных участков, из них 3 тысячи 928 постоянных и 57 — в местах временного пребывания людей.

Выборы президента России состоятся в марте. Впервые их будут проводить в течение трёх дней — 15, 16 и 17 числа.

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#голосование
#выборы
#мособлизбирком
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Найдено дополнительное финансирование для благоустройства парка в Восходе
31 января 2024, 17:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В ЗАТО Восход благоустроят парковую территорию и зону отдыха у пруда, а также обустроят въездную группу. Для этого необходимо дополнительное финансирование. Этот вопрос обсудили в ходе встречи губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава муниципалитета Елена Филатова.
«Я сегодня разговаривал с коллегами о выделении финансирования на въездную группу и благоустройство. Первую часть средств вы получите уже в этом году. Уверен, что жители сразу почувствуют изменения. А завершить благоустройство мы должны в течение двух лет», – сказал глава региона.
Также Филатова доложила Воробьёву о планах провести капремонт школы 1965 года постройки.

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#московская область
#подмосковье
#зато
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