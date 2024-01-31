Специалист по нацбезопасности раскрыл причины сбоя в Рунете

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Специалист Института права и национальной безопасности Президентской академии Евгений Соломатин в беседе с «Радио 1» рассказал о причине сбоя в рунете 30 января.
Напомним, что во вторник в Рунете произошёл глобальный сбой. Многие пользователи сообщали о неисправностях в работе сайтов доменной зоны Ru. В частности, не загружались приложения российских банков, маркетплейсов и операторов связи.
Специалист подчеркнул, что случившийся глобальный сбой вызван исключительно техническими неисправностями и никак не связан с политической ситуацией.
Такие сбои периодически случаются, поскольку система сложная и постоянно растёт, добавил Соломатин. Он подчеркнул, что на заре становления Рунета техническая документация по управлению доменами занимала примерно сто страниц, а сейчас она достигает нескольких тысяч.
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Специалист подчеркнул, что случившийся глобальный сбой вызван исключительно техническими неисправностями и никак не связан с политической ситуацией.
«Ничего такого неожиданного, яркого и политизированного я здесь не вижу», – отметил эксперт.
Такие сбои периодически случаются, поскольку система сложная и постоянно растёт, добавил Соломатин. Он подчеркнул, что на заре становления Рунета техническая документация по управлению доменами занимала примерно сто страниц, а сейчас она достигает нескольких тысяч.
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Анастасия Чинкова