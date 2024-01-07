Специалисты круглосуточно работают над восстановлением тепла в Подольске

В микрорайоне Климовск специалисты непрерывно устраняют неполадки в трубопроводах и теплосетях. Многие из них работают на улице. Уже несколько дней температура не поднимается выше -20 градусов.

В воскресенье, 7 января, градусник показывал -23 градуса. Чтобы поддержать рабочих, сотрудники УК «Подольск» привозят работникам горячую еду и чай. Жители очень ждут, когда в квартирах станет теплее. Часть уехала к родным и знакомым, другие остаются в квартирах с пожилыми родственниками и маленькими детьми, боятся за коммуникации или не могут никуда пристроить животных. Наталья Копанева живет на улице Заводская, 21.

«Трубы начали теплеть 6 января около десяти часов вечера. Постоянно греемся газом, в квартире примерно +14 градусов тепла. Иногда доходит до +12. Нагревали большие кастрюли с водой, чтобы ночью воздух не сильно охлаждался. Для кошки нагревали бутылку с теплой водой, укрывали ее одеялом», — поделилась Копанева.





Ее соседка Оксана Осоева рассказала, что в ее квартире нет отопления с 28 декабря, потому что затопило несколько квартир сверху и стояк перекрыли.

«4 января перекрыли отопление всем, а 6 января его запустили, но на втором этаже снова потек стояк. Оставили заявку, но вопрос не решен. У соседей батареи начали греться, но снова охладели из-за аварии. Вместе с мужем, 70-летней мамой и 15-летним ребенком греемся на кухне газом, но дозированно, чтобы не угореть. Использую один масляный обогреватель в комнате для мамы и дочери, они спят в одежде. Включать дополнительные обогреватели боимся, так как и так постоянно перебои со светом», — рассказала Осоева.

Она отметила, что уезжать из квартиры не собирается, потому что боится, что квартира совсем заморозится и выйдут из строя все коммуникации. К тому же у нее живут две кошки, о которых никто не позаботится, кроме хозяев. Игорь Захаров вместе с женой все эти дни находится в квартире на улице Заводская, 9/1. Вместе с ними на кухне в клетке пытается согреться пара волнистых попугайчиков.

«У нас около 15 градусов тепла. Использую тепловую пушку в одной из комнат и газ на кухне в течение дня, на ночь выключаем. 4 января отключили батареи, до сих пор они холодные», — добавил Захаров.

Василий Жиляев на улице Заводская, 19 следит за ситуацией с 4 января, когда в три часа дня в квартирах отключились свет и тепло. «Освещение осталось только в подъездах, все квартиры без электричества, кроме одной. 7 января включили электричество на 1,5 часа и все. Отопления тоже нет. Спим на одной кровати в теплой одежде, телефон и фонарик заряжаем в машине. Пользуемся газом для обогрева и приготовления еды. Ночью доходило до +10 градусов тепла в квартире. У нас с женой двое детей 12 и 16 лет. С нами живет крупная собака. На стеклах в квартире и в подъезде лед на окнах», — отметил Жиляев.