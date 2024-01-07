В Балашихе круглосуточно работают над устранением перебоев с отоплением домов

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Отмечается, что в связи с наступлением холодной погоды, произошла аварийная остановка котельных и электроподстанций городского округа. Специалисты делают всё возможное для оперативного устранения перебоев с отоплением и электроснабжением.В круглосуточном режиме в Единую диспетчерскую службу и управляющие компании продолжают поступать сообщения от жителей микрорайонов Кучино и Ольгино, которые жалуются проблемы с отоплением. Так, одна из жительниц рассказала, что температура воздуха в её квартире с 1 января держится на отметке в 16 градусов, батареи едва тёплые, а стены ледяные и влажные.
Глава городского округа Балашиха Сергей Юров подчеркнул, что власти внимательно отслеживают поступающие от жителей жалобы, а сотрудники всех профильных организаций в круглосуточном режиме устраняют неполадки. Они проводят регулировку оборудования для повышения температуры теплоносителя, подаваемого в дома.Юров добавил, что в связи с аварийной ситуацией был организован оперативный штаб. Представители администрации вместе с сотрудником городской прокуратуры проводили контроль за выполнением коммунальными службами и управляющими компаниями температурных графиков.
При возникновении вопросов можно обратиться по телефону горячей линии администрации: 8 (495) 529-11-90.
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