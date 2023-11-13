Специалисты Минздрава осмотрели 70 эвакуированных из Газы россиян

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Специалисты ФЦКМ Минздрава РФ осмотрели 70 граждан России, которых 12 ноября эвакуировали из сектора Газа, об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Напомним, 12 ноября 70 россиян пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» и в настоящее время находятся на территории Египта.
По словам медиков, все 70 человек находятся в удовлетворительном состоянии. Их допустили до перелёта Каир-Москва. В пути россиян также буду сопровождать специалисты министерства здравоохранения.
Ранее россиянин по имени Аун назвал нахождение в секторе Газа настоящим адом. Он выразил благодарность за спасение российскому послу Георгию Борисенко и президенту Владимиру Путину.
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Евгения Парфентьева