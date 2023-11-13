Врач Ярцев раскрыл, от чего страдают эвакуированные из сектора Газа россияне

Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Врач анестезиолог-реаниматолог Андрей Ярцев, проводивший с коллегами из медицинской бригады первичный осмотр россиян, которые прибыли через КПП «Рафах» из сектора Газа, рассказал об их проблемах со здоровьем.
«МК» пишет, что состояние эвакуированных россиян в норме, но люди страдают от обезвоживания и усталости.
Также из-за дефицита лекарств в секторе Газа у многих обострились хронические заболевания. Медицинская бригада подготовилась к таким случаям. По словам Ярцева, россиян обеспечили необходимыми препаратами.
Медики сопроводят эвакуированных россиян во время перелёта в Москву. Там при необходимости им окажут помощь.
Ранее сообщалось, что условия освобождения заложников, захваченных при нападении на Израиль 7 октября, до сих пор не выработаны. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан, сообщает ТАСС. По его словам, одним из главных требований для этого является свободный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа.
Читайте также:
ХАМАС: Условия освобождения заложников ещё не выработаны
Генсек ООН Гутерриш рассказал, кто должен управлять сектором Газа
ХАМАС приостановило переговоры с Израилем об освобождении заложников
Также из-за дефицита лекарств в секторе Газа у многих обострились хронические заболевания. Медицинская бригада подготовилась к таким случаям. По словам Ярцева, россиян обеспечили необходимыми препаратами.
Ранее сообщалось, что условия освобождения заложников, захваченных при нападении на Израиль 7 октября, до сих пор не выработаны. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан, сообщает ТАСС. По его словам, одним из главных требований для этого является свободный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа.
Читайте также:
ХАМАС: Условия освобождения заложников ещё не выработаны
Генсек ООН Гутерриш рассказал, кто должен управлять сектором Газа
ХАМАС приостановило переговоры с Израилем об освобождении заложников
Мария Фирсова