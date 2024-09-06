Специалисты начали демонтировать аварийно севший в поле самолёт «Уральских авиалиний»

Фото: РИА Новости
Специалисты приступили к демонтажу самолёта «Уральских авиалиний», аварийно севшего на пшеничном поле в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Отмечается, что демонтаж деталей и агрегатов будет производиться до декабря текущего года. Работы будут вестись постепенно, в соответствии с технологиями демонтажа такого вида оборудования.
В компании подчеркнули, что снятые детали самолёта, которые находятся в лётной годности, пройдут повторную проверку и могут быть в дальнейшем использованы по назначению. Повреждённые элементы будут отремонтированы или утилизированы, в зависимости от степени поражения.
Напомним, что самолёт совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области 12 сентября 2023 года.
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В компании подчеркнули, что снятые детали самолёта, которые находятся в лётной годности, пройдут повторную проверку и могут быть в дальнейшем использованы по назначению. Повреждённые элементы будут отремонтированы или утилизированы, в зависимости от степени поражения.
Напомним, что самолёт совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области 12 сентября 2023 года.
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Анастасия Чинкова