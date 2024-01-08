Специалисты налаживают работу центрального отопления в 10 домах в Химках

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Отмечается, что от жителей нескольких районов городского округа Химки поступили жалобы из-за отсутствия горячего водоснабжения и отопления. Всего без тепла остались 10 жилых домов.В настоящее время про всем 10 адресам работают специалисты аварийных бригад УК и ТСК «Мосэнерго». Они регулируют и налаживают параметры центрального отопления.
В пресс-службе администрации городского округа Химки отметили, что специалисты, работающие в жилых домах, уведомляют жителей о всей необходимой информации, касаемо хода и завершения проделываемых работ.
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