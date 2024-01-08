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Специалисты налаживают работу центрального отопления в 10 домах в Химках

08 января 2024, 15:18
Фото: iStock/stefanamer

Фото: iStock/stefanamer

Специалисты аварийных бригад УК и ТСК «Мосэнерго» проводят работы в нескольких районах Химок из-за жалоб жителей на отсутствие отопления и горячей воды.

Отмечается, что от жителей нескольких районов городского округа Химки поступили жалобы из-за отсутствия горячего водоснабжения и отопления. Всего без тепла остались 10 жилых домов.

В настоящее время про всем 10 адресам работают специалисты аварийных бригад УК и ТСК «Мосэнерго». Они регулируют и налаживают параметры центрального отопления.


Работы на всех объектах должны завершится до 10 января. Однако возможно и досрочное окончание работ.

В пресс-службе администрации городского округа Химки отметили, что специалисты, работающие в жилых домах, уведомляют жителей о всей необходимой информации, касаемо хода и завершения проделываемых работ.

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#химки
#отопление
#водоснабжение
#работа
#коммунальные службы
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Энергетики восстановили электроснабжение в двух деревнях Павловского Посада
08 января 2024, 15:35

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Специалисты компании «Россети Московский регион» завершают восстановительные работы в населённых пунктах Павлово-Посадского городского округа.

Отмечается, что энергетики в круглосуточном режиме проводят работу по восстановлению энергоснабжения в домах посёлков Носырево и Кузнецы. В настоящее время они подключают генератор и восстанавливают полнофазный режим. Работы планируется завершить в течение часа, после чего электричество вновь поступит в дома жителей.

Причиной возникновения проблемных ситуаций с подачей электричества стала перегрузка, поскольку часть потребителей использовала большую мощность, чем та, что прописана в договоре с электросетевой компанией.

Добавим, что на территории Подмосковья работают свыше 300 специалистов, 58 единиц техники, 98 передвижных подстанций, которые производят непрерывный контроль работы электросетевого комплекса для обеспечения надёжного электроснабжения.

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#электричество
#специалисты
#павловский посад
#подмосковье
#россети московский регион
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Новая котельная появится в Волоколамском округе
В Волоколамском округе под контролем технадзора строится новая котельная
08 января 2024, 15:35

Фото: Министерство ЖКХ МО

В деревне Судниково Волоколамского городского округа уже на 68% построена новая котельная, которая возводится в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами» на 2023–2028 годы.
За строительно-монтажными работами инфраструктурных объектов в Волоколамском городском округе следят эксперты подведомственного Министерству ЖКХ Подмосковья ГБУ МО «УТНКР». Проводятся работы по монтажу технологического оборудования, систем водоснабжения и газоснабжения. Кроме того, ведутся общестроительные и отделочные работы.

При этом в селе Осташево обновляется главный корпус отделения сестринского ухода и инфекционного отделения Волоколамской ЦРБ. Там ремонтируют кровлю и фасады, замене подлежат инженерные системы. Также проводятся общестроительные и отделочные работы. На всех этапах ремонта сотрудники технического надзора контролируют соблюдение строительных норм и требований.

Уточняется, что ГБУ МО «УТНКР» принимает участие в восстановлении инфраструктуры в ЛДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Сотрудники предприятия проводят обследование пострадавших объектов и сопровождают все этапы восстановительных работ на самых значимых объектах.

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#мо
#жкх
#эксперты
#предприятия
#сотрудники
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К Луне запущена ракета с человеческими останками на борту
NYT: в США к Луне отправили ракету с человеческими останками на борту
08 января 2024, 15:33

Фото: istockphoto/mikiell

К Луне запущена ракета с человеческими останками на борту.
Об этом пишет The New York Times. Сообщается, что летательный аппарат Vulcan Centaur стартовал с космодрома на мысе Канаверал, который расположен во Флориде, США.

Журналисты NYT отмечают, что с 1972 года ни один корабль США не сумел совершить мягкую посадку на Луну.

Известно, что внутри ракеты расположены капсулы от ритуальной компании Celestis. Компания среди других услуг предлагает отправлять прах людей в космос.

В данный момент в капсулах находятся останки трех актеров сериала «Звездный путь», сценариста проекта Джина Родденберри и его жены.

Также перед запуском Vulcan Centaur в капсулы поместили волосы президентов США: Джорджа Вашингтона, Джона Кеннеди и Дуайта Эйзенхауэра.

Ранее американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выразил мнение о том, что демографический коллапс представляет собой одну из самых острых проблем, с которыми сталкивается человечество. Он высказал свою точку зрения в социальных сетях, отреагировав на информацию о рекордно низком уровне рождаемости в некоторых странах.

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#луна
#космонавт
#новости
#общество
#космос
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Главу волгоградского МЧС проверят после пожеланий заболеть раком жалующимся сотрудникам
Хинштейн: начата проверки в отношении главы волгоградского МЧС Любавина
08 января 2024, 15:32

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Началась проверка в отношении главы волгоградского главка МЧС Николая Любавина, который пожелал сотруднику, написавшем на него жалобу в прокуратуру, заболеть онкологией. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица: Николай Любавин возглавляет Волгоградское ГУ МЧС. Тем более, что все это было сказано не в частной беседе, а публично, на видеоселекторном совещании», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что руководство уже введено в курс дела. Таким образом, назначена соответствующая проверка, по результатам которой будет выбрана мера ответственности Любавина.

Напомним, Любавин пожелал подчиненным, которые пожаловались на него в прокуратуру, чтобы у них «руки отсохли и онкологией заболела вся семья».

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#telegram
#медведев
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В России предложили решить проблему дефицита кадров за счёт пенсионеров и молодёжи
Титов: проблему дефицита кадров в РФ надо при помощи пенсионеров и молодёжи
08 января 2024, 14:51

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Проблему дефицита кадров в России можно решить при помощи пенсионеров и молодёжи. Об этом сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Он предложил снять социальные страховые взносы в пенсионные фонды с людей пожилого возраста. А также создавать дополнительные льготы для стимуляции молодого поколения к трудовой деятельности.

Также Титов отметил, что важно провести реформы в образовании, поскольку имеется ряд проблем. В частности, процесс переобучения специалистов из одной профессии в другую становится очень длительным. В связи с этим, нередко звучат предложения о создании большей гибкости при приёме в вузы на бюджетные места.

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#работники
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#карьера
#пенсионеры
#молодёжь
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Глава Лосино-Петровского проверил работу котельных и качество отопления в квартирах
Глава Лосино-Петровского Джеглав проверил работу котельных и качество отопления
08 января 2024, 14:02

Фото: Валерия Тингаева

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав лично проверил работу котельных, а также оценил качество отопления в квартирах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
По словам Джеглава, во время Новогодних каникул от местных жителей поступили жалобы на низкую температуру в квартирах. Беспокойство вызывала котельная 8/15 в Лосино-Петровском. При этом некоторые люди сообщали о полном отсутствии отопления. Однако в ходе проверки выяснилось, что она работала все праздники без остановок.

«В данный момент на котельной два котла работают, выходные параметры 77 градусов. Мы проверили ближайшие дома к котельной, среднюю часть города и дальние дома. Везде, кроме Кирова 6, температура в помещениях была более 18 градусов. На Кирова, 6 мы зафиксировали 17,5, это действительно не соответствует нормативу. Но при этом при посещении Гоголя, 1 жители отметили, что буквально с утра нормализовалась подача и батареи стали более чем тёплые. А остальная часть, в которой мы были, батареи были горячие», – отметил Джеглав.

Причиной понижения температуры в системе отопления стала течь в одном из пароводогрейных котлов на котельной квартала 8/15. Однако основной котел был оперативно переключен на резервный, тогда параметы котельной вышли на нормативные.

Глава округа также проверил качество отопления в домах №1 и 28 по улице Гоголя, в доме № 6 по улице Кирова, №15 по улице Ленина и №11 по улице Строителей. При обходе многие жители рассказали, что в квартирах очень тепло и даже приходится открывать форточки для проветривания. Джеглав вместе с заместителем главы по вопросам ЖКХ Романом Мещеряковым также проверил работу котельных № 1 и 2 в Лосино-Петровском. После проверки стало понятно, что первая котельная работает в штатном режиме и имеет на выходе 70°.

«Это связано с тем, что данный теплоноситель идёт без ЦТП и без элеваторных узлов непосредственно на дома. Поэтому котельная работает на температурном режиме 70 градусов. Она обслуживает 56 домов, жалоб от этой котельной нет, потому что закрытый контур и жители не пользуются горячей водой, она идёт только на отопление», – пояснил Мещеряков.

При этом сложной оказалась ситуация с отоплением в деревне Мизиново. Причиной оказалось сниженное давление холодной воды от водозаборного узла, который обслуживает компания «Главное управление обустройства войск».

«В целом котельная работает, у неё 69 градусов на выходе. Она без открытого водоразбора идёт напрямую в дома. Два дня были проблемы именно с давлением холодной воды. Сейчас «ГУОВ» включили глубинный насос», – уточнил Мещеряков.

Всего 46 домов, три соцобъекта и пять организаций отапливаются с помощью этой котельной. В настоящее время работают оба котла, а температурный режим приходит в норму. Дежурные бригады слесарей устраняют проблемы. При этом ситуация с отоплением находится под личным контролем главы городского округа.

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#жкх
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#дома
#люди
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Раскрыты предсказания Вольфа Мессинга на 2024 год
Россиянам рассказали о предсказаниях Мессинга на 2024 год
08 января 2024, 14:00

Фото: iStock/winyuu

Издание «Утро.ру» рассказало о предсказаниях советского гипнотизёра Вольфа Мессинга на 2024 год.
Многие относились к этому предсказателю со скептицизмом. Однако существует легенда, согласно которой Мессингу верил сам Иосиф Сталин. В итоге ему удалось предсказать дату смерти вождя.

«Утро.ру» отмечает, что 2024 год Мессинг называл переломным. Он предсказал, что в этот период ожидается стремительное развитие медицины, а цифровые технологии достигнут высокого уровня. С одной стороны, активная цифровизация колоссально облегчит жизнь людей, но, с другой – может привести к угрозе безопасности и защиты личных данных.

Кроме того, по предсказанию Мессинга, в этом году ожидается экологическая катастрофа. Она приведёт к тому, что государства будут вынуждены объединиться для совместной борьбы с проблемой.

Также специалист предрёк экономический крах и кризисы. Вместе с тем ожидается резкое увеличение числа безработных граждан и стремительное закрытие предприятий. В связи с этим, Мессинг советовал стремительно развиваться, чтобы решить эту проблему.

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Эксперт по персоналу Дударев назвал лучшие месяцы для отпуска в 2024 году
#жизнь
#гороскоп
#астрология
#звёзды
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Эксперт по персоналу Дударев назвал лучшие месяцы для отпуска в 2024 году
РИА Новости: июль, август и октябрь являются выгодными для отпуска
08 января 2024, 13:25

Фото: istockphoto/FTiare

Идти в отпуск в 2024 году выгодно в июле, августе и октябре.
РИА Новости пишет, что директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев рассказал, если речь идет о финансовой выгоде, то отправляться в отпуск лучше в июле, августе и октябре.

«Именно на эти месяцы придется от 22 до 23 рабочих дней, что позволит минимизировать потери при выплате заработной платы», — рассказал эксперт Дмитрий Дударев.
Эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева уточнила, что в январе (17 рабочих дней) и в июне (19 рабочих дней) лучше не отправляться в отпуск.

«Чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок (СДЗ). Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня», —напомнила Татьяна Нечаева.
О том, как начать трудовую деятельность после новогодних праздников RT рассказал кандидат психологических наук, практикующий психолог, писатель Михаил Хорс.

По его словам, очень важно разрешить себе оказать сопротивление началу рабочего периода. В настоящее время люди одержимы эффективностью работы, убеждением в том, что карьера строится только при ежедневном воодушевлении и бесконечной мотивации. Тем самым, происходит разрушение простых человеческих ощущений и эмоций.

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#работа
#отпуск
#новости
#общество
#зарплата
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Киркоров передаст гонорар за участие в «Новогодней Маске» пострадавшим белгородцам
Киркоров пожертвует гонорар за участие в «Новогодней Маске» жителям Белгорода
08 января 2024, 13:05

Фото: iStock/Рамиль Ситдиков

Народный артист России Филипп Киркоров принял решение пожертвовать свой гонорар за участие в шоу «Новогодняя Маска» жителям Белгорода, которые пострадали при террористической атаке ВСУ на центр города 30 декабря.
«Сегодня я принял участие передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», - написал Киркоров на своей странице «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что Филиппа Киркорова и Лолиту уберут из новогодних эфиров холдинга ВГТРК и «Первого канала». Такое решение принято из-за их участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Также их экранное время решено сократить на телеканалах ТНТ и НТВ.


Напомним, неприятности у популярных российских звёзд начались после 21 декабря, когда многие из них решили посетить вечеринку, организованную популярной российской блогершей Настей Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». Череда отмен и запретов, обрушившихся на звёзд, не заставила себя ждать.

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#маска
#киркоров
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