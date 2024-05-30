Специалисты Роскачества выявили в двух марках мороженого кишечную палочку

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Специалисты Роскачества провели исследование 38-ми марок мороженого. В лакомстве двух известных брендов было выявлено наличие кишечной палочки.
В целом более 60% исследованной продукции соответствует всем требованиям по составу и качеству, однако в некоторых образцах обнаружены нарушения, передаёт «РБК». В мороженом отдельных марок была выявлена замена животного жира на растительный, а ещё в нескольких нашли дрожжи и плесень.
Кишечная палочка была обнаружена в пломбире «Мишка на полюсе» казахстанской компании «Шин Лайн» и мороженом «Ермолино». Специалисты Роскачества пояснили, что эти бактерии могут появиться в продуктах, не подвергавшихся необходимой термической обработке.
В отдельных случаях выявлено несоответствие продукта маркировке, в частности, по весу. В результате проверок предостережения получили компании «НБН-Пломбир» («Выбор семьи»), «Вологодское мороженое» («Вкусландия»), АО БРПИ (Brandice) и «Айсберри-ФМ» («Ленинградское»).
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Кишечная палочка была обнаружена в пломбире «Мишка на полюсе» казахстанской компании «Шин Лайн» и мороженом «Ермолино». Специалисты Роскачества пояснили, что эти бактерии могут появиться в продуктах, не подвергавшихся необходимой термической обработке.
В отдельных случаях выявлено несоответствие продукта маркировке, в частности, по весу. В результате проверок предостережения получили компании «НБН-Пломбир» («Выбор семьи»), «Вологодское мороженое» («Вкусландия»), АО БРПИ (Brandice) и «Айсберри-ФМ» («Ленинградское»).
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Александр Бойцов