Спецслужбы США проведут тренинги по разжиганию вражды в России

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Спецслужбы США готовят семинары под дипломатическим прикрытием для разжигания вражды в России накануне президентских выборов. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Отмечается, что первые семинары запланированы на 16-18 февраля. Они состоятся в Риге. Известно, что наставниками выступят сотрудники американских спецслужб, которые работают в посольствах США в Москве и Риге.
В СВР добавили, что выяснить, кто выступил слушателями этих семинаров будет достаточно просто.
В российском ведомстве также подчеркнули, что перед президентскими выборами в России американские службы будут всеми способами разжигать вражду в стране.
Российская спецслужба уверяет, что Госдеп рассчитывает должным образом «обработать» российских выпускников американских образовательных и культурных программ, которых насчитывается более 80 тысяч. Они, по задумке, станут заменой бежавшей из России оппозиции.
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В СВР добавили, что выяснить, кто выступил слушателями этих семинаров будет достаточно просто.
Российская спецслужба уверяет, что Госдеп рассчитывает должным образом «обработать» российских выпускников американских образовательных и культурных программ, которых насчитывается более 80 тысяч. Они, по задумке, станут заменой бежавшей из России оппозиции.
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Анастасия Чинкова