ФСБ арестовала на Камчатке местного жителя, который хотел взорвать теплопункт

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Управление Федеральной службы безопасности по Камчатскому краю задержало жителя Петропавловска-Камчатского по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Задержанный подозревается в подготовке теракта в центральном тепловом пункте Петропавловска-Камчатского. Во время обысков у него изъяли тротиловые шашки, пиротехника, поражающие элементы и экстремистская книга по изготовлению взрывных устройств.
Мужчину заключили под стражу, против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая приготовление к террористическому акту и незаконное хранение взрывчатых веществ.
Ранее ФСБ задержала гражданина РФ, который причастен к попытке совершить диверсию на объекте Минобороны РФ по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства. По информации ведомства, он также причастен к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане в ноябре и декабре 2023 года. В его средствах связи и электронных носителях были найдены данные, которые содержали фотоотчеты и переписку с кураторами Украины.
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Мужчину заключили под стражу, против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая приготовление к террористическому акту и незаконное хранение взрывчатых веществ.
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Артем Путинцев