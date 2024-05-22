США поддерживали в Афганистане местного военного, занимавшегося пытками и казнями без суда

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США поддерживали в Афганистане местного военного, который много лет занимался пытками и казнил людей без суда, убив сотни афганцев. Такие данные приводит газета The New York Times после проведенного собственного расследования.
«Абдул Разик руководил важнейшим районом боевых действий в провинции Кандагар, когда США имели на земле больше войск, чем в любой другой период войны в Афганистане. Благодаря поддержке США он дослужился до звания генерал-лейтенанта», — говорится в статье.
Также автор отмечает, что генералы США постоянно ездили к нему, хвалили его мужество, а также положительно оценивали его «свирепые боевые действия» и преданность, которой он смог добиться от своих людей, оплачиваемых Америкой. При этом мирные афганцы называли Разика «Американским монстром».
Издание подчеркнуло, что Разик на протяжении многих лет занимался пытками и практиковал казни. Он также причастен к исчезновениям людей за 20 лет присутствия США в Афганистане. Таким образом, NYT делает вывод, что всё это объясняет проигрыш Штатов в войне.
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Элина Позднякова