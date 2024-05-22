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Конфликт на Украине может завершиться разделом территорий, как это было с Корейским полуостровом. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол, чьи слова приводит The American Conservative.
«Пол предположил, что самый вероятный исход конфликта будет похож на раздел территорий Корейского полуострова», — отмечается в материале.
По его мнению, ВСУ не смогут вновь захватить подконтрольные РФ области, поскольку не располагают достаточной военной мощью, а также проигрывают российским военным в численности. Он отметил, что обещание нейтралитета Украины в будущем может быть основой для мирного урегулирования конфликта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в США испугались новейшего российского оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова