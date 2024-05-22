В США сравнили, кто сильнее: Россия или НАТО

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Страны НАТО проиграют в противостоянии с Россией. Так считает экс-полковник США Ларри Уилкерсон. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«У НАТО нет ни малейшего шанса совершить проникновение (через восточную границу альянса – ред.), которое могло бы продлиться дольше одного дня и продвинуться более чем на сотню километров», — считает Уилкерсон.
Он также отметил, что западные политики и военная верхушка сильно заблуждаются по поводу боеспособности своих армий. Сейчас, объясняет бывший американский полковник, западным политикам стыдно за то, что они недооценили возможности России и переоценили Украину в текущем конфликте.
При этом Уилкерсон пояснил, что боевая готовность США находится в плачевном состоянии, а все высказывания о возможном конфликте с Россией являются безумием.
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