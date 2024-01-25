СК опубликовал первые результаты расследования крушения Ил-76

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Первоначальные результаты следственных действий показали, что сбитый в Белгородской области самолет Ил-76 подвергся зенитной ракетной атаке с украинской территории. Об этом СК РФ сообщил в своем телеграм-канале.
Отмечается, что в настоящее время осуществляется комплекс следственных действий, которые направлены на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению данного террористического акта. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке военнопленных самолетом Ил-76, который был сбит украинскими боевиками в Белгородской области.
Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке военнопленных самолетом Ил-76, который был сбит украинскими боевиками в Белгородской области.
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Екатерина Коршунова