«Стал глупее и менее подвижным»: самочувствие Боярского после инфаркта

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27 ноября советский и российский актер Михаил Боярский был госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга. Ряд источников сообщал, что у артиста случился инфаркт и за его жизнь борются реаниматологи. Что известно о состоянии пациента, и какие проблемы со здоровьем были у Боярского в последнее время, расскажет редакция «Радио 1».
Что случилось с Михаилом Боярским
Михаил Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга с инфарктом. Об этом 27 ноября сообщил портал «78». Через сутки состояние артиста удалось стабилизировать, и он был переведен из реанимационного отделения в обычную палату.
Инфаркт у Михаила Боярского
Сестра актера Екатерина Боярская заявила, что инфаркта не было, наблюдалось лишь небольшое ухудшение самочувствия, что стало причиной обращения за медицинской помощью, пишет msk1.ru. Она также рассказала, что ранее проблем с сердцем у Боярского не было.
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О том, что с артистом все в порядке и он проходит плановый осмотр, сообщили в театре имени Ленсовета, где должно было состояться выступление Боярского в ближайшие дни, однако было перенесено, пишет ТАСС. Спектакли, которые запланированы на конец декабря отменены не были, отметили в театре.
Сын актера, депутат Госдумы Сергей Боярский подтвердил, что его отец действительно был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом пишет 78.ru. Боярский-младший также добавил, что в настоящее время артист чувствует себя хорошо и находится в обычной палате.
Что известно о болезнях Михаила Боярского
«После ковида я глупей стал намного, не такой подвижный, как ранее», — приводит слова артиста mk.ru.Михаил Боярский рассказывал, что последствия заболевания привели его к депрессии из которой он очень долго выходил. Сразу после перенесенного недуга, Боярский неоднократно обращался к поклонникам с рекомендацией вакцинироваться от эпидемии, уверяя, что только так можно обезопасить себя от вируса.
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