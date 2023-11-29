«Стал глупее и менее подвижным»: самочувствие Боярского после инфаркта

27 ноября советский и российский актер Михаил Боярский был госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга. Ряд источников сообщал, что у артиста случился инфаркт и за его жизнь борются реаниматологи. Что известно о состоянии пациента, и какие проблемы со здоровьем были у Боярского в последнее время, расскажет редакция «Радио 1».