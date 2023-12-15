Стал известен порядок уничтожения беспилотников в России

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Российское МВД утвердило порядок принятия решений о подавлении и уничтожении всех видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в целях защиты жизни и здоровья людей, а также перечень должностных лиц полиции, уполномоченных на принятие соответствующего решения. Об этом пишет ТАСС.
Согласно документу, сбить дрон можно «посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов».
При этом уполномоченное должностное лицо должно, во-первых, оценить характер и степень опасности подобного решения, а во-вторых — учесть всю ту информацию, поступившую из центра Единой системы организации воздушного движения РФ, которая касается использования беспилотниками российского воздушного пространства.
Приказ МВД также утверждает перечень должностных лиц полиции, уполномоченных на принятие «решения о пресечении функционирования БПЛА». В него в том числе включены министр внутренних дел, его заместители, руководители центрального аппарата ведомства, руководители территориальных органов МВД вместе со своими заместителями и т.д.
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При этом уполномоченное должностное лицо должно, во-первых, оценить характер и степень опасности подобного решения, а во-вторых — учесть всю ту информацию, поступившую из центра Единой системы организации воздушного движения РФ, которая касается использования беспилотниками российского воздушного пространства.
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Артем Путинцев