Стали известны детали дела о поставках некачественных бронежилетов для ВС РФ

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В расследовании уголовного дела о поставках некачественных бронежилетов в российскую армию могут появиться новые эпизоды. Об этом свидетельствуют документы дела, на которые ссылается РИА Новости.
«Изъяты не все предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также не выявлены все эпизоды преступной деятельности фигурантов», – говорится в публикации.
Ранее генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Ешипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова были задержаны в результате решения суда по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Накануне срок их содержания под стражей был продлен до 3 декабря.
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Александр Климов