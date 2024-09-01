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Стали известны детали дела о поставках некачественных бронежилетов для ВС РФ

01 сентября 2024, 03:42
Фото: iStock/breakermaximus

Фото: iStock/breakermaximus

В расследовании уголовного дела о поставках некачественных бронежилетов в российскую армию могут появиться новые эпизоды. Об этом свидетельствуют документы дела, на которые ссылается РИА Новости.


«Изъяты не все предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также не выявлены все эпизоды преступной деятельности фигурантов», – говорится в публикации.

Ранее генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Ешипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова были задержаны в результате решения суда по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Накануне срок их содержания под стражей был продлен до 3 декабря.

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#уголовное дело
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#вс рф
В России с 1 сентября ввели новый штраф для водителей
01 сентября 2024, 00:40

Фото: iStock/Zolnierek

С 1 сентября в России вступил в силу закон, запрещающий высадку инвалидов I группы из общественного транспорта по причине безбилетного проезда. Документ доступен на официальном портале правовой информации. Водители, нарушившие это требование, подлежат штрафу.
Закон вносит изменения в статью 11.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), предусматривающую наказание за принудительную высадку инвалида I группы, который едет без сопровождения взрослых и не подтверждает факт оплаты проезда.

Штраф для водителей составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

Как стало известно в июне, президент Путин подписал данный закон.

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В России изменили правила установки дорожных камер
В России с 1 сентября изменили правила установки дорожных камер
01 сентября 2024, 00:14

Фото: iStock/artisteer

1 сентября в России вступил в силу закон, изменяющий правила установки камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Документ доступен на официальном портале правовой информации.
Если раньше эти правила определялись ведомственными документами, то теперь они прописаны в федеральном законе. Последний предусматривает публикацию в Интернете информации о размещении комплексов фото-видеофиксации и перечня фиксируемых ими правонарушений. Каждая камера должна иметь соответствующую сертификацию. Фото и видео, полученные с устройств, не соответствующих требуемым параметрам, не могут считаться доказательствами правонарушения.

Ранее, 29 мая 2023 года, президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий установку комплексов фотовидеофиксации на автомобильных дорогах.

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Фекла Свекольница 1 сентября: как избежать беды и почему нельзя долго смотреться в зеркало
01 сентября 2024, 00:00

Фото: istockphoto/jacoblund

1 сентября православные верующие отмечают память святой Феклы Газской, а также мучеников Тимофея и Агапия. В народном календаре этот день называется Фекла Свекольница. В старину в это время начинался сбор свеклы, и чтобы урожай не пострадал от плохой погоды, люди работали с утра до вечера, хотя иногда находили минутку для праздности. О том, какие приметы стоит соблюдать в этот день, а чего категорически стоит избегать расскажет редакция «Радио 1».

Фекла Свекольница: история праздника

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

В храмах в этот день почитают трех великих мучеников: святую Феклу Газскую, Тимофея и Агапия, которые жили в IV веке. Под правлением жестокого императора Диоклетиана они распространяли христианство среди язычников, за что были казнены.

Праздник, связанный с тремя мучениками, получил название в честь Феклы Газской. Поскольку этот день совпадал с началом уборки свеклы, одной из самых значительных культур, в названии возникло дополнение – «свекольница». Тем не менее, в некоторых регионах этот праздник 1 сентября (по старому стилю 19 августа) именовали иначе: «Андреем-тепляком», «Тепляком», «Андреем Стратилатом» или просто «Феклой».


Традиции праздника Феклы Свекольницы

Фото: istockphoto/wmaster890

Празднование Феклы Свекольницы включает в себя множество традиций. В этот день принято готовить блюда из свеклы, так как она считается главным символом праздника. Часто на столе можно увидеть свекольник, борщ и другие блюда, в состав которых входит этот корнеплод.

Что можно делать в день Феклы Свекольницы?


  • Собирать урожай: если у вас остались неубранные овощи, этот день подходит для завершения сбора.
  • Готовить блюда из свеклы: приготовление традиционных блюд — важная часть праздника.
  • Проводить обряды на благополучие: в этот день можно проводить ритуалы, направленные на привлечение удачи и изобилия в дом.

Что нельзя делать в день Феклы Свекольницы?

Фото: istockphoto/Tatsiana Volkava

Одно из самых важных ограничений, связанных с Феклой Свекольницей, касается планов на будущее. Озвучивать их следует только самым близким людям. Если начать делиться своими намерениями с незнакомцами, они могут не осуществиться. В день Феклы Свекольницы также запрещается:

  • жаловаться на судьбу – это может привести к постоянным проблемам и разногласиям в семье.
  • долго разглядывать себя в зеркале – это может старить лицо.
  • чинить старую одежду, обувь, предметы мебели или посуду – это может привести к неприятностям разного рода.
  • следить за огнем – это сулит болезни и негативные энергии.

Фекла Свекольница – это праздник, пропитанный миром и спокойствием. В этот день особенно не приветствуются споры, слухи и конфликты. Нарушители предостережений могут столкнуться с финансовыми трудностями и недомоганиями. Суеверия и традиции являются важной частью народных праздников. Хотя верить в них не обязательно, знание обычаев наших предков может быть полезным.

Приметы на Феклу Свекольницу

Фото: istockphoto/gorsh13

Существует множество примет, связанных с этим днем. Например, если на Феклу Свекольницу выпадает снег, зима будет холодной. Также считается, что если в этот день пойдет дождь, то весна будет ранней. Если облаков мало, значит, погода будет ясной и прохладной. Погода в дневное время будет определять, какой будет осень.

Если березовые листья начали желтеть, это означает раннюю весну. Журавли, летящие высоко и медленно, предсказывают тихую и теплую осень.

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#приметы
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В Telegram не работает одна функция
В Telegram не работает функция «Найти людей рядом»
31 августа 2024, 21:06

Фото: istockphoto/undefined undefined

Функция поиска «людей рядом» не работает в мессенджере Telegram, пишет РИА Новости. Опция помогала быстро обменяться контактами с юзерами поблизости, а также найти новых друзей.
Сейчас при ее использовании идет долгий поиск, но не показываются его результаты. Журналисты РИА Новости уже отправили в компанию запрос по данному поводу.

Ранее французский политик Флориан Филиппо отмечал у себя в соцсетях, что основателю Telegram Павлу Дурову нужно быть бдительным. Депутат считает, что жизни предпринимателя может грозить опасность. Одним из активных пользователей Telegram был президент Франции Эммануэль Макрон, хоть и боялся утечек, подчеркивал Филиппо.

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#мир
#новости
#telegram
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Автоблогер Булкин раскрыл, в продажу каких авто можно инвестировать
Автоблогер Булкин рекомендовал инвестировать в продажу суперкаров
31 августа 2024, 18:44

Фото: iStock/Karlos Garciapons

Автоэксперт и видеоблогер Александр Булкин заявил, что для заработка денег на покупке автомобилей стоит инвестировать в перепродажу суперкаров.
При этом он уточнил нюанс такого инвестирования: лучше всего продавать такие машины лишь через 10 лет после приобретения.

«Здесь речь про те самые редкие машины, которые со временем дорожают. Как правило, это культовые спорткары в родном состоянии и с минимальным пробегом. Купив сейчас условный Porsche 911, законсервировав лет на 10 — через 10 лет мы продадим его по очень высокой цене как коллекционный экземпляр», — пояснил в беседе с NEWS.ru Булкин.

Ранее Александр Булкин заявлял, что основная проблема электромобилей в России – неспособность таких машин преодолевать большие расстояния и совершать дальние поездки.

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#автомобили
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26-летняя россиянка стала женой 81-летнего миллиардера. Кто она и как прошла свадьба?
Bild: 81-летний немецкий миллиардер женился на 26-летней россиянке
31 августа 2024, 18:12

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

81-летний миллиардер из Германии Хорст-Дитер Эш обвенчался с 26-летней жительницей Петербурга Алиной Кузняткиной. О деталях свадьбы и совместной жизни сообщает Bild.
Уточняется, что у пары есть ребенок — дочка Марселина, которая родилась в мае. В марте, незадолго до ее рождения, влюбленные узаконили отношения, а 3 июля состоялось их венчание.

Гражданская церемония прошла на вилле немецкого миллиардера. На сегодняшний день ее продают за 20 миллионов долларов.

Согласно информации источника, Кузняткина познакомилась с экс-владельцем модельного агентства в соцсетях. 54 года разницы не стали проблемой для пары — супруги абсолютно счастливы и полны страсти.

Кроме того, Алина полюбила хобби мужа и теперь она вместе с ним собирает пазлы и коллекции марок стоимостью в миллионы долларов.

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В России предложили реформу ОГЭ и ЕГЭ
В Рособрнадзоре рассказали о предложениях по реформам ЕГЭ и ОГЭ
31 августа 2024, 18:04

Фото: istockphoto/monkeybusinessimages

Предложения о реформе госэкзаменов поступили в рамках Всероссийского общественного обсуждения вопросов по усовершенствованию итоговой аттестации, пишет РБК со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.
Таким образом в ЕГЭ по литературе могут ввести устную часть, а ОГЭ по русскому изменить по части сдачи собеседования и сочинения.

Помимо этого, экзамены планируется перевести в «цифру». То есть предполагается первая сдача экзаменов на компьютерах после 2030 года. Бланки будут проверяться людьми, поскольку искусственный интеллект, по мнению экспертов, пока не готов к этому.

Ранее сообщалось, что предложение дать возможность пересдавать ЕГЭ круглогодично, не поддержали.

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Россиянам раскрыли, как школьнику наладить режим сна
Психолог Таранова рекомендовала налаживать режим сна за 10 дней до учёбы
31 августа 2024, 16:28

Фото: iStock/AnnaStills

Детский психолог Ирина Таранова заявила, что налаживать режим сна школьнику в канун начала учебного года для более лёгкой адаптации необходимо начинать хотя бы за 10 дней до 1 сентября.
«Что нужно делать – раньше ложиться спать, приблизительно в то же время, когда ребёнок ложится спать в учебное время, и раньше просыпаться в те часы, когда пора вставать в школу. Ограничивать гаджеты. Дополнительный стресс – это переход с вседозволенного использования гаджетов на умеренное школьное, чтобы оставалось время на учёбу и на домашку. Делать всё это нужно хотя бы за десять дней или за неделю», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Таранова.

А врач-диетолог, эндокринолог Екатерина Макарова напомнила о питании школьника, способствующем поддержанию здоровья и помощи в адаптации к учебным нагрузкам. По её словам, оптимальными рационом считаются три основных приёма пищи и два перекуса.

«Суточная калорийность рациона в зависимости от возраста должна составлять от 2 400 до 3 000 килокалорий в день. А если ребёнок занимается спортом, то на 300-500 килокалорий больше. Но эту калорийность могут покрыть три шоколадки, что совершенно неправильно с точки зрения здорового питания, а могут блюда с правильным соотношением белков, жиров и углеводов», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» Макарова.

Ранее психолог Наталья Наумова заявила, что мотивировать ребёнка к хорошей учёбе могут личные успехи его родителей.

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#учёба
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Метеоролог Позднякова раскрыла, когда в Москву придёт осень
Метеоролог Позднякова спрогнозировала осень в Москве с середины сентября
31 августа 2024, 16:05

Фото: iStock/yulenochekk

Ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москве ожидается наступление осенней погоды примерно в середине сентября.
«Смена характера процессов произойдёт на стыке первой и второй декады сентября, может быть, 9 или 10 числа. Будут дожди, температура начнёт постепенно понижаться. Антициклон, который удерживает нынешнюю погоду, начнёт сдавать позиции, и поэтому возможно понижение температуры в дневные и ночные часы», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.

Она пояснила, что на данный момент заморозков в сентябре не предвидеться, однако и летней жары после указанных чисел уже не будет. Также специалист допустила достижение температурного режима во второй половине сентября климатической нормы.

А в настоящее время специалисты комплекса городского хозяйства Москвы предостерегли граждан от долгого пребывания на улице из-за жары.

«По прогнозам синоптиков, в выходные в столице ожидается сильная жара – 31 августа и 1 сентября температура воздуха поднимется до 31°C. Избегайте длительного пребывания на улице», – приводит АГН «Москва» сообщение ведомства.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что жители Московского региона встретят тёплое начало осени.

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