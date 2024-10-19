Стали известны детали признания Понасенкова* иноагентом

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Историк и публицист Евгений Понасенков* признан иностранным агентом за 30 антироссийских видеороликов, «ставящих под сомнение легитимность и авторитет российской государственной власти», сообщает агентство ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Опубликованный блогером контент, отмечается в материалах, несет «идею превосходства европейской государственности и недостижимость западной цивилизации перед российским политическим и социальным строем, путем всевозможных аллегорий, метафор и образов».
В документе также говорится, что Понасенков* неоднократно призывал к равнению Российской Федерации на государственные структуры стран ЕС.
Ранее сообщалось, что Евгений Понасенков* был признан иностранным агентом за получение иностранного финансирования через российское издательство АСТ. Финансирование поступало в период с мая 2019 года по январь 2022 года, Понасенков* получил 15 платежей.
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* внесен Минюстом России в реестр иноагентов
В документе также говорится, что Понасенков* неоднократно призывал к равнению Российской Федерации на государственные структуры стран ЕС.
Ранее сообщалось, что Евгений Понасенков* был признан иностранным агентом за получение иностранного финансирования через российское издательство АСТ. Финансирование поступало в период с мая 2019 года по январь 2022 года, Понасенков* получил 15 платежей.
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Александр Климов