Стали известны новые подробности о расправе над царской семьей в доме Ипатьева

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Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в членов царской семьи Романовых во время расправы в доме Ипатьева стреляли неоднократно, так как пули рикошетили от бриллиантов и драгоценностей, которые были зашиты в одежде, передает ТАСС.
Краснов отметил, что впоследствии часть этих драгоценностей участники расправы забрали себе, а некоторые из бриллиантов отправились в архивы музеев. По словам генпрокурора, следователи тщательно изучали показания тех, кто расстреливал Романовых.
После стрельбы царскую семью добивали штыками, заключил Краснов.
В ночь на 17 июля 1918 года император Николай II, императрица Александра Федоровна, их дети и приближенные были расстреляны в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева, затем их тела были вывезены за пределы города.
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После стрельбы царскую семью добивали штыками, заключил Краснов.
В ночь на 17 июля 1918 года император Николай II, императрица Александра Федоровна, их дети и приближенные были расстреляны в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева, затем их тела были вывезены за пределы города.
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Екатерина Коршунова