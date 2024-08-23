Появились новые подробности о крушении яхты у берегов Сицилии

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Погибшие пассажиры люксовой яхты, потерпевшей крушение у берегов Сицилии, хотели спастись во время ее затопления, поскольку тела обнаружили в других местах, нежели те, что указали выжившие. Об этом информирует Quotidiano Nazionale.
Сейчас ищут 18-летнюю дочь предпринимателя-миллионера Майка Линча. Подтверждено, что количество жертв крушения выросло до шести человек.
Катастрофа произошла в минувший понедельник, 19 августа, на борту парусного судна находилось 22 человека, преимущественно, британцы. Причиной случившегося назван смерч.
Местные прокуроры разбираются в обстоятельствах произошедшего. Среди версий не оставляют без внимания и ошибку экипажа.
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Катастрофа произошла в минувший понедельник, 19 августа, на борту парусного судна находилось 22 человека, преимущественно, британцы. Причиной случившегося назван смерч.
Местные прокуроры разбираются в обстоятельствах произошедшего. Среди версий не оставляют без внимания и ошибку экипажа.
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Никита Кротов