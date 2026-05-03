Стали известны отрасли со средними зарплатами выше 150 тысяч рублей
В России насчитывается девять отраслей, где средние зарплаты в феврале превысили 150 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
Согласно материалу, самые высокие доходы в конце зимы зафиксировали у сотрудников табачных производств – 355 тысяч рублей. Также выше 200 тысяч рублей получали финансисты и страховщики, специалисты по добыче нефти и газа и IT-отрасли, а также работники воздушного и космического транспорта.
Свыше 150 тысяч рублей зарабатывали служащие международных организаций (182 тысячи), занятые в добыче металлических руд (168 тысяч), научные работники (156 тысяч) и сотрудники производств нефтепродуктов (152 тысячи).
Среднемесячная начисленная зарплата в организациях рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и с очень высокими зарплатами. Общероссийский средний показатель в феврале составил 103,9 тысячи рублей.
