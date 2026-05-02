На северо-востоке Москвы обнаружили боеприпас времен ВОВ со следами коррозии
На северо-востоке Москвы обнаружили предмет, похожий на боеприпас времён Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В материале подчеркивается, что найденный объект имеет следы коррозии. В настоящий момент его идентифицируют — специалисты проводят на месте все необходимые мероприятия. По предварительной оценке, предмет имеет определённую схожесть с боеприпасами.
Сегодня мирные жители также нашли гранату в районе Южное Медведково. Очевидцы сразу вызвали экстренные службы: прибыли сапёры и правоохранительные органы.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Московской области силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотников. Всего удалось сбить шесть дронов, однако есть одна жертва — в деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина.
