«У меня был её номер»: Мерил Стрип раскрыла, как пригласила Леди Гагу в сиквел
По словам Стрип, в сценарии сиквела была предусмотрена роль поп-звезды, выступающей на подиуме в Милане. Тогда актриса решила, что лучше кандидатуры, чем Гага, просто не найти. Она лично связалась с певицей — благо, как призналась Мерил, её номер телефона у неё уже был.
Стрип с теплотой отозвалась о Гаге, назвав её «божественной» и отметив её харизму, чувство юмора и готовность к творческим экспериментам. По мнению актрисы, именно такие качества идеально подходят для проекта, тесно связанного с миром моды и шоу-бизнеса.
Несмотря на плотный график, связанный с масштабным мировым туром, Леди Гага нашла возможность присоединиться к съёмкам. Как рассказала Стрип, артистка буквально прилетала на площадку между концертами, собирающими десятки тысяч зрителей, что ещё раз подчеркнуло её профессионализм и вовлечённость.
