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Стали известны подробности о состоянии Юрия Куклачёва

Запашный: Юрий Куклачёв находится в тяжёлом, но стабильном состоянии
13 апреля 2024, 09:20
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Артист Юрий Куклачев, которого ранее госпитализировали с юбилейного шоу, находится в тяжелом, но стабильном состоянии после операции. Об этом сообщил генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.
Запашный отметил, что ночью артисту провели операцию, которая длилась более трех часов. Он также добавил, что у Куклачёва случился обширный инфаркт.

Напомним, о том, что артисту стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в «Вегас Холле», стало известно вечером 12 апреля. Куклачев пожаловался на сердце, его увезли на машине «скорой помощи».



Юрий Куклачёв с 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре, в 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года Куклачев занимается руководством собственного театра дрессированных кошек, став первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками.

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#сердце
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#цирк
#кошка
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«Превратилась в ноль»: Продюсер объяснил, почему слава Пугачёвой в РФ потеряна навсегда
Продюсер Дзюник заявил, что слушать Пугачёву в России не захочет больше никто
13 апреля 2024, 09:57

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Все попытки примадонны Аллы Пугачёвой вернуть любовь россиян обречены на провал, заявил продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.pro.
«Она уже превратилась в ноль! Она думала, что сейчас эти ее две новые песни захватят всю страну и люди будут восхищаться, наслаждаться ее песнями. А оказывается, она никому не нужна здесь! Никто ее слушать безголосую здесь не хочет!» — заявил Дзюник.

Он также заявил, что Пугачёва старается выжать из Родины всё, что возможно. Она до последнего будет пытаться напомнить о себе российскому зрителю, однако, попытки эти бессмысленны, констатировал продюсер.

Напомним, в начале марта 2024 года певица выпустила новый альбом впервые за 16 лет.

Недавно телеведущая Ксения Собчак заявила, что намерена выпустить фильм об Алле Пугачёвой.

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#алла пугачёва
#певица
#продюсер
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Мошенники скачивают вирусы на телефоны россиян, представляясь сотрудниками «Госуслуг»
Ideco: Хакеры, представляясь сотрудниками «Госуслуг», скачивают вирусы россиянам
13 апреля 2024, 09:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Мошенники научились получать доступ к телефонам россиян, заявляя о скачивании антивируса, об этой схеме рассказал директор компании Ideco Дмитрий Хомутов в беседе с «Газета.ru».
По его словам, мошенники представляются сотрудниками финмониторинга, «Госуслуг» и полиции. Они заставляют своих жертв скачивать приложение, якобы с антивирусом. На самом же деле, при помощи этой программы злоумышленники получают удалённый доступ к телефонам россиян.

«Скорее всего, мошенники вынуждают жертву перейти на специально подготовленный сайт, где можно скачать данное приложение уже с удаленным управлением, которое предоставляет хакерам доступ к устройству человека. Либо злоумышленники заблаговременно создают приложение в Google Play или App Store и подробно рассказывают человеку, как и где его найти», — объяснил Хомутов.

Собеседник издания добавил, что ссылка на вирусное приложение также может прийти человеку по СМС, однако, на эту уловку люди уже практически не ведутся.

Эксперт подчеркнул, что новые способы мошенничества злоумышленники разрабатывают каждые 1,5-2 месяца.

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#мошенники
#госуслуги
#вирус
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«Обесцениваются эмоции»: Врач раскрыл максимальное число сексуальных партнёров за жизнь
Сексолог Булах назвал нормальное количество сексуальных партнёров за жизнь
13 апреля 2024, 08:42

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Человек, который за свою жизнь имел сексуальные отношения с более чем ста партнёрами, начинает обесценивать отношения и эмоции, об этом рассказал сексолог Андрей Булах в беседе с ufa1.ru.
В первую очередь Булах подчеркнул, что единой принятой нормы в плане количества сексуальных партнёров не существует.

Однако, если у человека, вне зависимости от пола, за жизнь было более 15 партнёров, то интерес в серьёзных отношениях у него может пропасть.

«Исследования говорят, что если человек имеет больше 100 партнеров, то начинается обесценивание отношений и эмоций. В этом случае человеку становится сложно строить длительные отношения», — объяснил Булах.

Исходя из этого, говорит специалист, можно вывести норму в 10-15 сексуальных партнёров, на которую ссылаются большинство исследователей.

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#секс
#врач
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Археологи обнаружили в Кении останки самых первых людей на планете Земля
13 апреля 2024, 08:20

Фото: iStock/Nirut Punshiri

Во время проведения археологических раскопок в Кении были обнаружены останки первых людей, которые заселяли Землю, возрастом около 1,86 миллиона лет. Об этом сообщает Pravda.ru.
«Ученые считают, что окаменелые останки принадлежат виду Homo erectus, первому гоминиду, чья анатомия во многом напоминает современного человека», — передает Pravda.ru.

Такое сходство может говорить о связи между Homo erectus и Homo sapiens. Отмечается, что были найдены часть таза и фрагменты пальцев, которые дополняют «картину истории» развития человека.

Ранее сообщалось, что палеонтологи обнаружили на территории Таиланда останки древнего аллигатора, вид которого ранее не был известен. Проведённые исследования показали, что такой вид рептилии мог жить примерно 230 тысяч лет назад.

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#ученые
#человек
#история
#наука
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На телефоне боевика ВСУ обнаружили видео, на котором офицер избивает солдата
На телефоне погибшего бойца ВСУ нашли кадры избиения солдата офицером
13 апреля 2024, 06:53

Фото: istock / Sinenkiy

На телефоне украинского военнослужащего, который погиб на Херсонском направлении, найдено видео, где офицер Вооруженных сил Украины избивает бойца и стреляет в его сторону. Кадры появились в распоряжении РИА Новости. Сообщается, что изданию их передали правоохранительные органы.
«На смартфоне погибшего вээсушника обнаружено видео, на котором украинский офицер на позициях на херсонском направлении наказывает украинского мобилизованного бойца: бьет его, нецензурно выражается и стреляет в его направлении из автомата», – заявили в силовых структурах.
Стоит отметить, еще предстоит выяснить, был ли солдат в результате выстрелов офицера ранен или убит. Возможно, выстрелы были сделаны для запугивания, отметили правоохранители.


Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский объяснил, почему солдаты ВСУ стали чаще вставать на сторону России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#избиение
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Россиянам рассказали, как определить наличие шпионских программ на смартфоне
Депутат Немкин: о взломе смартфона могут говорить нагрев и быстрые разрядка
13 апреля 2024, 05:34

Фото: istock / fizkes

Быстрая разрядка, перегрев и внезапные перезагрузки смартфона могут говорить о наличии шпионской программы на устройстве. Об этом предупредил депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с РИА Новости.
«Обнаружить, что доступ к вашему устройству получили мошенники, довольно непросто – обычно эти программы максимально незаметны. Тем не менее, на некоторые приметы все же стоит обращать внимание — например, если ваш смартфон стал нагреваться или зависать или внезапно перезагружается», — заявил эксперт.
Как утверждает Немкин, о взломе телефона также может говорить быстрая разрядка при недолгом использовании. Также приложения могут появляться и запускаться самостоятельно. Также пользователи могут слышать шум и посторонние звуки во время вызовов.

Депутат отметил, что эти признаки могут быть связаны с загрузкой на устройство сторонних программ, которые используют вычислительную мощность смартфона.

Немкин пояснил, что часто такие программы «приносят» в смартфон непроверенные VPN-сервисы, содержащие вирусы, используемые для майнинга криптовалют. Это проводит к нагреву смартфона, быстрому расходу аккумулятора и повышенному трафику.

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#пользователи
#вирусы
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Юрист предупредила россиян о рисках сдачи жилья мигрантам
Юрист Рамзенкова предупредила граждан России о рисках сдачи жилья мигрантам
13 апреля 2024, 04:44

Фото: istock / LENblR

Владельцы жилья, которые сдали его мигрантам, могут привлекаться к уголовной ответственности в случае использования квартиры арендатором для преступных целей. Об этом предупредила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова в беседе с РИА Недвижимость.
«Собственник может быть привлечен к уголовной ответственности за пособничество по статье 33 УК РФ, если мигрант использует его жилье для приготовления к преступлению», — отметила юрист.
Собеседница агентства также напомнила об ответственности за незаконное предоставление жилья иностранцам. Длительное пребывание иностранных граждан на территории России предусматривает их обязательную регистрацию. В случае нарушения правил регистрации иностранных граждан штраф может грозить как самим мигрантам, так и владельцам арендного жилья.

Помимо этого, обратила внимание юрист, при оформлении и заключении договора об аренде важно ознакомиться с документами иностранного гражданина, он должен предоставить паспорт и миграционную карту. В документах важно уделить внимание отметкам о пересечении границы и предполагаемый срок возвращения на родину.

Дата отбытия и дата окончания предоставления услуг должны совпадать, заявила Рамзенкова.

«Если временно пребывающий гражданин уже поставлен на учет, а потом решил сменить жилье, попросите отрывную часть уведомления о прибытии в РФ. Кроме того, иностранец должен заново встать на миграционный учет уже по новому месту пребывания. Исправления, помарки и подчистки делают любой документ недействительным», — подытожила специалист.
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#мигрант
#жильё
#квартиры
#юрист
#недвижимость
#паспорт
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Раскрыта новая схема вовлечения подростков в мошенничество с банковскими картами
Юрист Соловьев: злоумышленники вовлекают подростков в оформление банковских карт
13 апреля 2024, 02:28

Фото: istock / Andrii Iemelyanenko

Схемы обмана с оформлением подростками банковских карт, которые затем используют злоумышленники, становятся все актуальнее. Чем это опасно для самих несовершеннолетних, рассказал изданию «Прайм» заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв.
С первого взгляда, схема кажется безопасной. Необходимо открыть карту и передать ее третьему лицу, получив за это от 3 до 5 тысяч рублей. В некоторых случаях сам подросток обналичивает средства за процент. Скупщики карт заявляют, что за это ничего не будет и в случае чего можно сказать, что карта была потеряна на улице.

Фактически подросток становится звеном в преступной цепочке. Чтобы привлечь его к ответственности необходимо использовать соответствующие правовые механизмы. В случае доказательства умысла, пострадавший может взыскать похищенные деньги с самого владельца карты или его законных представителей, рассказал Соловьёв.

Юрист призвал подростков с осторожностью относиться к различным финансовым предложениям, поступающим в социальных сетях. Чаще всего они принесут лишь проблемы и убытки.

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#деньги
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«Исламский джихад» сообщил о ракетном обстреле израильского Сдерота
Военное крыло «Исламского джихада» заявило о ракетном ударе по Сдероту в Израиле
13 апреля 2024, 01:00

Фото: istock / zabelin

Военное крыло палестинского движения «Исламский джихад» – группировка «Отряды Аль-Кудс» – в Телеграм-канале сообщило о ракетном ударе по израильскому городу Сдерот.
«Отряды Аль-Кудс: совместно с силами Омара аль-Касема мы нанесли ракетные удары по Сдероту и поселениям, окружающим сектор Газа, в ответ на преступления сионистского врага против нашего народа», — сказано в сообщении.
Вечером 12 апреля ливанское движение «Хезболлах» уведомило, что по позициям израильской артиллерии на границе с Ливаном было выпущено несколько десятков ракет.

Также в армии обороны Израиля заявили, что около 40 ракетных пусков было зафиксировано со стороны Ливана населенным пунктам Израиля на севере государства.

Ранее сообщалось, что США изменили расстановку сил на фоне угрозы удара Ирана по Израилю. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#движение
#израиль
#удар
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