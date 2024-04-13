Стали известны подробности о состоянии Юрия Куклачёва

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Артист Юрий Куклачев, которого ранее госпитализировали с юбилейного шоу, находится в тяжелом, но стабильном состоянии после операции. Об этом сообщил генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.
Запашный отметил, что ночью артисту провели операцию, которая длилась более трех часов. Он также добавил, что у Куклачёва случился обширный инфаркт.
Напомним, о том, что артисту стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в «Вегас Холле», стало известно вечером 12 апреля. Куклачев пожаловался на сердце, его увезли на машине «скорой помощи».
Юрий Куклачёв с 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре, в 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года Куклачев занимается руководством собственного театра дрессированных кошек, став первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками.
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Напомним, о том, что артисту стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в «Вегас Холле», стало известно вечером 12 апреля. Куклачев пожаловался на сердце, его увезли на машине «скорой помощи».
Юрий Куклачёв с 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре, в 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года Куклачев занимается руководством собственного театра дрессированных кошек, став первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками.
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Екатерина Коршунова