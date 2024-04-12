Умер известный итальянский модельер Роберто Кавалли

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На 84-ом году жизни скончался итальянский модельер Роберто Кавалли. Об этом сообщает издание La Repрublica.
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Анастасия Чинкова