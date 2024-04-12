Юрия Куклачёва госпитализировали прямо с его юбилейного концерта

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв почувствовал себя плохо во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас Холле». Об этом в беседе с журналистами рассказал его сын.
Он пояснил, что его отец просто переусердствовал и выдал все свои эмоции, после чего почувствовал себя плохо. После первого отделения ему оказали необходимую медицинскую помощь. Затем артиста госпитализировали с жалобами на сердце, в настоящее время он находится в больнице.
Отмечается, что Куклачёв находится в сознании, может разговаривать. Однако подобных инцидентов с ним ещё не разу не происходило.
Также его сын рассказал, что за 15 минут антракта удалось полностью пересмотреть программу второго отделения, чтобы зрители не узнали, что случилось. В итоге шоу продолжилось.
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Отмечается, что Куклачёв находится в сознании, может разговаривать. Однако подобных инцидентов с ним ещё не разу не происходило.
Также его сын рассказал, что за 15 минут антракта удалось полностью пересмотреть программу второго отделения, чтобы зрители не узнали, что случилось. В итоге шоу продолжилось.
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Анастасия Чинкова