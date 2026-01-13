Стало известна стоимость похода на перевал Дятлова

13 января 2026, 14:18

Профессор Цыганов: стоимость тура на перевал Дятлова достигает 10 тысяч евро

Фото: iStok/molchanovdmitry

Пеший поход на перевал Дятлова летом будет стоить порядка 25-50 тысяч рублей. Об этом рассказал профессор и заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.





По его словам, в стоимость не входит проезд до Екатеринбурга или Ивделя. При этом зимнее путешествие на лыжах и снегоходах обойдется порядка 50-170 тысяч рублей.





«На перевал Дятлова организовывают и люкс-походы, в которые входят сопровождение опытного путешественника, ночлег с горячей ванной и "ужин из местной дичи в стиле Жюля Верна". Их стоимость стартует от €10 тысяч», — рассказал Цыганов в разговоре с «Постньюс».