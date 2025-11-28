Пропавший в тайге с семьей Усольцев хотел отправиться на перевал Дятлова

28 ноября 2025, 14:15

Уфолог Дегтерев: пропавший в тайге Усольцев хотел отправиться на перевал Дятлова

Фото: iStock/avtk

Пропавший вместе с семьей в красноярской тайге Сергей Усольцев собирался отправиться на перевал Дятлова в поисках вечной жизни. Об этом заявил знакомый с ним лично блогер-уфолог Валентин Дегтерев в программе «Малахов».





По его словам, примерный семьянин, предположительно, знал о некоем артефакте, дарующем бессмертие.

«Он мне сказал тогда, что вечную жизнь можно получить только через смерть. То есть умирая в горах, ты возрождаешься», — вспомнил Дегтерев.