Пропавший в тайге с семьей Усольцев хотел отправиться на перевал Дятлова
Уфолог Дегтерев: пропавший в тайге Усольцев хотел отправиться на перевал Дятлова
Пропавший вместе с семьей в красноярской тайге Сергей Усольцев собирался отправиться на перевал Дятлова в поисках вечной жизни. Об этом заявил знакомый с ним лично блогер-уфолог Валентин Дегтерев в программе «Малахов».
По его словам, примерный семьянин, предположительно, знал о некоем артефакте, дарующем бессмертие.
«Он мне сказал тогда, что вечную жизнь можно получить только через смерть. То есть умирая в горах, ты возрождаешься», — вспомнил Дегтерев.Он также отметил, что Усольцев приглашал его посетить молельный дом. Однако тот отказался, так как там, по его мнению, под присмотром проповедника, прибывшего из Украины, люди предавались беснованию.
Ранее близкие семьи выдвинули новую версию. Так, SMM-специалист Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн заявила, что они могли сбежать.