Стало известно, как Байден одним решением оскорбил Украину и Зеленского

Фото: РИА Новости / Стрингер
Намерение главы США Джо Байдена встретиться со звездами Голливуда вместо посещения швейцарского саммита по Украине оскорбит Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Сергей Марков.
Стало известно, что американский президент не сможет приехать на мирную конференцию по Украине из-за акции по сбору средств на его предвыборную кампанию в Калифорнии. В акции будут участвовать известные актеры Джулия Робертс и Джордж Клуни.
Политолог отметил, что сам факт участия Джо Байдена в предвыборном мероприятии является уважительной причиной, но отметил, что в ней есть оскорбительный поступок.
Напомним, 15–16 июня в Швейцарии состоится мирная конференция по Украине. По предварительной информации, в ней примут участие представители от 80 до 100 государств. Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер рассказал, что эта конференция будет проведена по просьбе Киева.
Читайте также:
Байден не посетит конференцию по Украине
Байден предоставит Кении статус главного партнёра, не входящего в НАТО
Байден против признания Палестины другими странами в одностороннем порядке
Политолог отметил, что сам факт участия Джо Байдена в предвыборном мероприятии является уважительной причиной, но отметил, что в ней есть оскорбительный поступок.
«Сбор денег — уважительная причина. Встреча с шоуменами вместо Украины оскорбительна», — написал он.
Напомним, 15–16 июня в Швейцарии состоится мирная конференция по Украине. По предварительной информации, в ней примут участие представители от 80 до 100 государств. Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер рассказал, что эта конференция будет проведена по просьбе Киева.
Читайте также:
Байден не посетит конференцию по Украине
Байден предоставит Кении статус главного партнёра, не входящего в НАТО
Байден против признания Палестины другими странами в одностороннем порядке
Дарья Осипова