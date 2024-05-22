Байден против признания Палестины другими странами в одностороннем порядке

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Президент США Джо Байден выступил против признания Палестины другими странами в одностороннем порядке. Об этом журналистам CNN сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
«Он считает, что палестинское государство должно быть создано путем прямых переговоров между сторонами, не путем одностороннего признания», – сказал представитель СНБ.
До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что решение России признать Палестину последовательно, поскольку РФ является преемницей СССР, который признал Палестину в финале своего существования.
Сегодня Палестину признали 140 из 193 государств-членов ООН. Среди них Китай, Швеция, Россия, Норвегия, Испания и Ирландия. Глава МИД Израиля Исраэль Кац распорядился, чтобы послы Норвегии, Ирландии и Испании вернулись в Израиль для дальнейшей консультации по данному вопросу.
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Никита Кротов