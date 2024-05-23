Байден предоставит Кении статус главного партнёра, не входящего в НАТО

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Президент США Джо Байден в ходе государственного визита лидера Кении Уильяма Самои арап Руто предоставит стране статус главного партнёра, не входящего в НАТО. Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что это будет делано прямо перед тем, как Кения направит 1000 солдат миротворческих войск для борьбы с бандитизмом на Гаити.
Кения станет первым государством к югу от Сахары, которому присвоят такое звание. После его получения страна сможет получать современное американское вооружение и участвовать в более тесном сотрудничестве в области безопасности.
Подчеркнём, что США стремятся укрепить связи с Кенией на фоне беспокойства администрации президента Джо Байдена по поводу усиления влияния Китая в Африке, а также связей Кении с Россией.
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Кения станет первым государством к югу от Сахары, которому присвоят такое звание. После его получения страна сможет получать современное американское вооружение и участвовать в более тесном сотрудничестве в области безопасности.
Подчеркнём, что США стремятся укрепить связи с Кенией на фоне беспокойства администрации президента Джо Байдена по поводу усиления влияния Китая в Африке, а также связей Кении с Россией.
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Анастасия Чинкова