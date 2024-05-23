Байден предоставит Кении статус главного партнёра, не входящего в НАТО

Грузинские власти не желают «украинизации» страны, а также «майдана» и открытия «второго фронта» против России. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в пользу необходимости закона об иноагентах. Об этом он заявил в эфире грузинского Первого канала.