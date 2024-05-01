Стало известно, как изменилось с начала года состояние российских миллиардеров

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Состояние российских миллиардеров с начала года увеличилось почти на 15 миллиардов долларов. Несмотря на многочисленные антироссийские санкции, их кошельки стали ещё толще.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Первое место по приросту богатства среди россиян занял бывший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние с начала 2024 года увеличилось на $5,51 млрд и теперь составляет $24,3 млрд. В общем рейтинге BBI он занимает 75-е место из 500.
Самым богатым среди российских бизнесменов остаётся президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Его состояние за четыре месяца 2024 года увеличилось на $255 млн. Теперь стоимость принадлежащих ему активов составляет $31,1 млрд.
Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей планеты. В настоящее время в этот список входят 26 граждан России. Их совокупное состояние на 1 мая 2024 года составляет $348,72 млрд.
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Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей планеты. В настоящее время в этот список входят 26 граждан России. Их совокупное состояние на 1 мая 2024 года составляет $348,72 млрд.
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Александр Бойцов