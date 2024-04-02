Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира

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Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно вновь возглавил годовой список богатейших людей мира по версии Forbes, сообщает Forbes.
Его состояние оценивается в 233 млрд долларов, что на 22 млрд больше, чем год назад, когда оно составляло 211 млрд.
На втором месте остается предприниматель Илон Маск, чье состояние выросло до 195 млрд долларов со 180 миллиардов годом ранее.
Третье место в списке занял Джефф Безос. Состояние основателя онлайн-ритейлера Amazon составляет 194 млрд долларов, что существенно превышает 114 млрд годичной давности.
На четвертую строчку поднялся Марк Цукерберг с 16-й позиции, чье состояние выросло до 177 млрд долларов с 64,4 млрд годом ранее. Глава Oracle Ларри Эллисон занял пятое место с состоянием в 141 млрд долларов, что сравнимо с 107 млрд долларов годичной давности.
Общее состояние миллиардеров мира, согласно подсчетам Forbes, достигло рекордных 14,2 трлн долларов, что на 2 млрд больше, чем год назад, и на 1,1 трлн выше предыдущего рекорда, установленного в 2021 году.
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На втором месте остается предприниматель Илон Маск, чье состояние выросло до 195 млрд долларов со 180 миллиардов годом ранее.
На четвертую строчку поднялся Марк Цукерберг с 16-й позиции, чье состояние выросло до 177 млрд долларов с 64,4 млрд годом ранее. Глава Oracle Ларри Эллисон занял пятое место с состоянием в 141 млрд долларов, что сравнимо с 107 млрд долларов годичной давности.
Общее состояние миллиардеров мира, согласно подсчетам Forbes, достигло рекордных 14,2 трлн долларов, что на 2 млрд больше, чем год назад, и на 1,1 трлн выше предыдущего рекорда, установленного в 2021 году.
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Артем Кузьмин