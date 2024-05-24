Отдал Путину папку с именами коррупционеров: Выявлена связь Пригожина с чистками в МО РФ

Фото: РИА Новости/Елена Копылова
Погибший основатель бывшей ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин мог быть причастен к нынешним чисткам в Минобороны РФ. Об этом сообщает Царьград со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.
Согласно сообщению, президент России Владимир Путин мог распорядиться начать публичные чистки в Минобороны РФ на основании документов, которые собирал и успел при жизни предоставить ему Пригожин.
При этом источник утверждает, что выявление коррупционных схем и чистки в Минобороны РФ продолжатся.
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«Есть мнение, что Пригожин передал президенту некую папку с документами, где были расписаны многие детали, касающиеся реального положения на фронте. Причём не только с позиций «Вагнера», но и командиров других подразделений, с которыми у пригожинского «оркестра» был налажен тесный контакт», - говорится в статье.
При этом источник утверждает, что выявление коррупционных схем и чистки в Минобороны РФ продолжатся.
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Элина Позднякова