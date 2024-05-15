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Стало известно, какое имущество успел приобрести арестованный кадровик МО Кузнецов

«РИА Новости»: кадровик Минобороны Кузнецов купил советскую «Волгу» и участок
15 мая 2024, 10:51
Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ

Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ

Начальник главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, обвиняемый во взяточничестве, приобрел за четыре года службы советский автомобиль бизнес-класса «Волга», 15 соток земли и долю в квартире. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным деклараций, Кузнецов со своей супругой в период с 2015 по 2019 год приобрели две машины, а также участок земли площадью 1,5 тысячи квадратных метров и квартиру. За 2016 год семейная пара обзавелась второй квартирой, но при этом первой жилплощади в декларации уже не было.

Еще через год Кузнецовы купили второй автомобиль — Audi A7, в 2018 году он также не значился в декларации. После чего было куплено два земельных участка в 1,5 тысячи кв. метров каждый.



Ранее сообщалось, что арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.

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В Серпухове проведут всероссийскую акцию «Особенности национальной уборки»
15 мая 2024, 10:52

Фото: пресс-служба проекта «Особенности национальной уборки»проекта

26 мая 2024 года на территории городского пляжа городского округа Серпухов состоится Всероссийская экологическая акция «Особенности национальной уборки». Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Участие в акции примет председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной Думы Российской Федерации Д.Н. Кобылкина.

«Акция «Особенности национальной уборки» призвана сплотить жителей страны вокруг общей темы сохранения природы и одновременно показать уникальность каждого региона. Основными целями проекта являются экологическое просвещение граждан, воспитание культуры бережного отношения к природе, оценка экологической активности населения, воспитание экологического патриотизма, формирование экологических традиций», - подчеркнули в пресс-службе.
В программе экологической акции предусмотрены активности, связанные с местными традициями и национальными особенностями конкретного региона.

Начало акции 26 мая в 11:00.

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Супруги из Подмосковья получили выплаты к юбилею совместной жизни более 28 тыс. раз
15 мая 2024, 10:43

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковные супружеские пары, прожившие в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет, уже более 28 тыс. раз получили единовременную выплату в честь юбилея совместной жизни. Такие данные привели в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Выплату можно оформить на региональном портале госуслуг. Единовременное пособие мужу и жене к юбилеям их совместной жизни назначается одному из супругов. Размер пособия зависит от юбилея и составляет от 5 тыс. до 9 тыс. рублей», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что подать заявку могут как сами супруги, так и их представители в течение года с даты юбилея. К последующим юбилеям выплаты будут назначать в беззаявительном порядке. Деньги поступят по указанным в заявлении реквизитам. При этом выплата не зависит от уровня дохода семьи.

Чтобы оформить выплату, нужно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить соответствующие документы.

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Подмосковные ветеринары спасли сбитую машиной собаку
15 мая 2024, 10:35

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Собаке, попавшей под машину, вернули возможность ходить врачи Клинской участковой ветеринарной лечебницы, сообщает пресс-служа министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Когда собаку доставили в клинику, ветеринары увидели, что она не опирается на заднюю правую лапу. Рентген показал оскольчатый перелом берцовых костей.

«Врачи приняли решение провести остеосинтез — хирургическую операцию по репозиции костных отломков при помощи фиксирующих конструкций. Благодаря высокой квалификации ветеринарных врачей и техническому оснащению клиники операция прошла успешно», — говорится в сообщении.
Сейчас собака проходит послеоперационное лечение и идёт на поправку.

Ранее сообщалось, что специалисты Можайской ветеринарной станции исправили аномалию клюва у четырёхмесячного волнистого попугайчика.

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#собака
#животное
#минсельхозпрод мо
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В городском округе Одинцово появился новый лес в рамках акции «Лес Легкова»
15 мая 2024, 10:25

Фото: istockphoto / Sergey Kuznetsov

Порядка 4000 саженцев сосны высадили под Звенигородом. Об этом сообщила пресс-служба фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Акция приурочена к 10-летию Олимпийских игр в Сочи и получила название «Лес Легкова» в честь юбилея его победы на Олимпиаде.

«Еще зимой на Гонке Легкова родилась идея провести по весне экологическую
акцию по посадке леса. Лес для спортсменов, особенно для лыжников и биатлонистов — наш второй дом. Здесь мы тренируемся и соревнуемся, проводим большую часть своей жизни», — подчеркнул олимпийский чемпион Александр Легков.

В акции принимали участие экологи, волонтеры, лесники, именитые лыжники и биатлонисты. кроме этого, пустырь на котором были высажены деревья образовался после санитарной вырубки деревьев.

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#звенигород
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Глава Союза дачников Подмосковья Чаплин посоветовал, что делать с замёрзшими растениями
15 мая 2024, 10:15

Фото: Istockphoto / Valeriy_G

Пострадали от заморозков растения необходимо обрезать и обильно полить, чтобы восстановить их здоровье. Такой совет дал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
Начало мая в регионе было значительно холоднее нормы, по ночам не раз фиксировались отрицательные температуры.
«Растения с хрупкими и нежными стеблями или листьями больше других подвержены повреждениям при заморозках. Следует обрезать их повреждённые части, удалить все замороженные листья и стебли, чтобы ускорить процесс восстановления. При этом важно не повредить здоровые части растений», – сказал Чаплин РИА Новости.
После обрезки растения следует обильно полить, чтобы восстановить уровень влаги в почве. Заморозки могут привести к обезвоживанию растений, поэтому правильный полив – неотъемлемый компонент ухода, пояснил депутат.
«Кроме того, растениям необходима дополнительная защита от будущих заморозков. Можно использовать специальные материалы для укрытия. Это поможет сохранить тепло. Наконец, растения нуждаются в достаточном питании. Использование удобрений, богатых азотом и другими элементами поможет восстановить их здоровье», – отметил Чаплин.
Вместе с тем, по мнению метеорологов, период заморозков в Московском регионе этой весной уже завершён. А к середине недели ожидается существенное потепление: воздух в дневные часы прогреется до 20°С.

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#госдума
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В Солнечногорске ввели в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья
15 мая 2024, 10:15

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Многоэтажная новостройка со 147 квартирами для переселенцев из аварийного жилья в микрорайоне Рецкино-2 в Солнечногорске получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь пятисекционного здания составляет более 3,7 тыс. квадратных метров, дом возведён в рамках регионального программы по национальному проекту «Жильё и городская среда», — отмечается в сообщении.
Квартиры будут переданы жильца с внутренней отделкой, установленной сантехникой и электроплитами. В помещениях также смонтированы пожарные сигнализации.

Сейчас продолжается работы по благоустройству прилегающей территории, там установят спортивные и игровые площадки, обустроят зоны отдыха.

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РБК: Кинотеатры вернулись к пиратскому показу голливудского кино
15 мая 2024, 10:14

Фото: iStock/LeMusique

Российские кинотеатры вернулись к показу западных фильмов в формате предсеансного обслуживания, об этом сообщает РБК.
18 апреля кинотеатры решили отказаться от предсеансного показа пиратских фильмов из западных стран, чтобы поддержать российских кинематограф. Так, было принято решение транслировать только отечественные фильмы на протяжение месяца.

Однако, на практике желаемого эффекта достигнуть не удалось — российские фильмы не принесли прокатчикам необходимого количества сборов.

Как пишет РБК, возвращение к предсеансному обслуживанию стало единственной альтернативой для бизнеса, с помощью которой можно избежать закрытия.

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#прокат
#фильм
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Загруженность подмосковных дорог утром 15 мая составила три балла
15 мая 2024, 09:52

Фото: iStock/LeMusique

Общая загруженность дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 15 мая, оценивается в три балла, при этом водители могут столкнуться со сложностями при проезде в сторону Москвы на четырёх федеральных трассах и девяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Затруднения при движении по направлению к столице фиксируются на следующих трассах: М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Новорижское, Носовихинское, Киевское, Осташковское и Калужское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Московской области сегодня утром зафиксировано 723 тысяч машин: это на два процента меньше, чем было в среднем в предыдущем месяце.

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В Подмосковье к концу недели ожидается повышение уровня пожарной опасности
15 мая 2024, 09:38

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

На территории Московской области до конца недели ожидается третий класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сегодня на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

«16 мая большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском лесничестве — III класс пожарной опасности. Также 17 мая на территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Звенигородском, Истринском и Луховицком лесничествах — II класс, в Бородинском, Егорьевском, Ногинском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности», — подчеркнули в ведомстве.

С начала недели сотрудниками Комлесхоза и пожарными был выявлен и ликвидирован один лесной пожар в Пушкинском городском округе, площадью 0,37 га. В случае обнаружения возгорания, необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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#комлесхоз мо
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