Стало известно, какое имущество успел приобрести арестованный кадровик МО Кузнецов

Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ
Начальник главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, обвиняемый во взяточничестве, приобрел за четыре года службы советский автомобиль бизнес-класса «Волга», 15 соток земли и долю в квартире. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным деклараций, Кузнецов со своей супругой в период с 2015 по 2019 год приобрели две машины, а также участок земли площадью 1,5 тысячи квадратных метров и квартиру. За 2016 год семейная пара обзавелась второй квартирой, но при этом первой жилплощади в декларации уже не было.
Еще через год Кузнецовы купили второй автомобиль — Audi A7, в 2018 году он также не значился в декларации. После чего было куплено два земельных участка в 1,5 тысячи кв. метров каждый.
Ранее сообщалось, что арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.
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Еще через год Кузнецовы купили второй автомобиль — Audi A7, в 2018 году он также не значился в декларации. После чего было куплено два земельных участка в 1,5 тысячи кв. метров каждый.
Ранее сообщалось, что арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.
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Екатерина Коршунова