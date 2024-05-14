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СК: три человека взяты под стражу за попытку диверсии в Воронеже

14 мая 2024, 19:16
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Воронежской области задержали двух подростков и их совершеннолетнего друга при попытке диверсии на железной дороге. Об этом информирует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
В отношении двоих несовершеннолетних и молодого человека 19 лет возбуждено уголовное дело. Следователи задержали их во время попытки поджога релейного шкафа на перегоне Сомово — Отрожка.

По информации следствия, компания друзей получила в социальной сети указание от незнакомого человека, который оказывает поддержку ВСУ, на совершение диверсии.



Ранее сообщалось, что трое исламистов планировали устроить теракт и взорвать одно из административных зданий Черкесска. Злоумышленников задержали в процессе сборки СВУ.

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Сторонники ИГ* планировали взорвать одно из административных зданий Черкесска

* Международная террористическая организация, запрещенная в России
#уголовное следователи
#теракт
#всу
Пожар в квартире Зеленограда унёс жизнь пожилой женщины
14 мая 2024, 19:18

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В жилом доме Зеленограда вспыхнул пожар, после ликвидации которого спасатели обнаружили труп пожилой женщины, об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«В квартире жилого дома в 15 микрорайоне Зеленограда произошел пожар, после ликвидации которого обнаружено тело женщины 1939 г.р», — сообщили представители надзорного ведомства.

Точная причина возгорания пока не установлена. Дело находится на контроле прокуратура Зеленоградского административного округа, уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее жительница подмосковных Люберец устроила поджог в многоквартирном доме, а затем спокойно села на лавочку и стала читать книгу. Подробнее об этом инциденте можно узнать в материале «Радио 1».

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#пожар
#смерть
#москва
#прокуратура
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Молния ударила в пассажирский самолет в Британии
14 мая 2024, 18:40

Фото: iStock/Teka77

В самолет британской бюджетной авиакомпании Easyjet с пассажирами на борту ударила молния во время полета.
Об этом сообщает портал AeroInside. Все случилось в воскресенье. Самолет летел из Манчестера в Амстердам. В момент удара молнии на борту лайнера находились пассажиры.

Командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. Посадка прошла штатно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее летевшее в Азербайджан российское воздушное судно авиакомпании «ИрАэро» резко сменило курс и село в другом месте. Экипаж рассказал о больной 60-летней пассажирке на борту.

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#самолет
#великобритания
#молния
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Почти 50 свертков с наркотиками нашли у арестованного в Москве американца
14 мая 2024, 17:49

Фото: iStock/Ariawan Armoko

У арестованного в столице гражданина США Роберта Вудлэнда нашли 49 свертков с наркотиками, пишет РИА Новости.
Показания свидетеля в Останкинском районном суде Москвы зачитала гособвинитель. Вудлэнд был арестован Останкинским райсудом 6 января.

Его обвинили в незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотических средств.

Других подробностей в суде не предоставили. В свою очередь, посольство США в Москве отмечало, что в курсе сообщений о его аресте.

Адвокат Алексей Мирошниченко подтвердил, что в деле американца имеется протокол об изъятии у него 49 свертков с наркотическими веществами. Второй адвокат Станислав Кшевицкий сообщил, что в материалах дела нет доказательств, «подтверждающих сбыт наркотиков».

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#сша
#россия
#суд
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«У девушки проблемы с головой»: Соседи об устроившей пожар в Люберцах
14 мая 2024, 17:38

Фото: iStock/photovs

Житель дома в подмосковных Люберцах, где девушка подожгла квартиру, заявил, что видел устроившую пожар.
Он отметил, что девушка была спокойна и не выказывала признаков какого-либо опьянения. При этом очевидец счёл её не совсем здоровой.

«У девушки проблемы с головой. Она ходила босиком и на вопрос «Это вы подожгли?» спокойно отвечала «да». Один раз подошла к горящей квартире и закинула туда какие-то вещи. Потом уселась на лавку и читала книгу. В квартире этой был хостел. Вчера ночью приезжали остальные жители и вывозили остатки своих вещей из других комнат. Девушку увозили на скорой», — прокомментировал в беседе с Газета.ру очевидец.

Ранее сообщалось, что в квартире в одной из многоэтажек в подмосковных Люберцах произошёл пожар, квартиру с криками о демонах и ЦРУ подожгла местная жительница.

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#проверка
#мвд
#пожар
#квартира
#девушка
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План «Перехват» объявили после стрельбы у метро «Пионерская» в Петербурге
14 мая 2024, 17:33

Фото: iStock/Fedorovekb

План «Перехват» объявили в Санкт-Петербурге после стрельбы у торгового центра «Сити Молл» в районе станции метро «Пионерская». Об этом сообщает портал «78.ru», ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Отмечается, что неизвестный из-за конфликта на парковке открыл стрельбу из травматического пистолета. Он сделал четыре выстрела, после чего скрылся с места преступления на автомобиле Porshe с московскими номерами.

В результате этого инцидента пострадал один человек, который в настоящее время находится в реанимации с ранением брюшной полости.

На месте стрельбы работают сотрудники правоохранительных органов.

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#стрельба
#санкт-петербург
#госпитализация
#полиция
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Под Новосибирском горит мусорный полигон
14 мая 2024, 16:48

Фото: iStock/Distortion Media

Мусорный полигон горит в Новосибирской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Возгорание началось на мусорном полигоне, расположенном между Новосибирском и посёлком Верх-Тула.

На место происшествия прибыли 20 специалистов МЧС России и пять единиц пожарной техники.

Площадь возгорания оценивается в шесть тысяч квадратных метров.

На опубликованных кадрах виден крупный столб дыма, который виден за несколько километров.

Ранее, 10 мая, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что в результате падения украинского дрона вспыхнул пожар на предприятии. В результате пожар удалось оперативно потушить, никто не пострадал.

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#новосибирская область
#пожар
#мусор
#мчс
#происшествия
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Казино для азартных пенсионеров накрыли в Москве
14 мая 2024, 16:19

Фото: Istock/Mr Vito

Столичная полиция накрыла казино для пенсионеров, пишет RT.
Нелегальное заведение было оборудовано в обычной квартире, рассказали в УВД по СВАО. С жалобами к правоохранителям на необычный поток пенсионеров обратились соседи.

Выяснилось, что сообщники из Сибири притворились парой, сняли квартиру и оборудовали в ней игровой клуб. Пожилых людей они приглашали через рассылку в мессенджерах.

Деньги у азартных посетителей принимал у входа оператор. Он же выплачивал им выигрыш. Задержаны двое подозреваемых.

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#пенсионеры
#москва
#казино
#квартира
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В Волгограде отец и его сожительница тушили окурки о пятилетнего мальчика
СК: возбуждено дело против отца и мачехи, тушивших окурки о пятилетнего мальчика
14 мая 2024, 15:46

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Управление Следственного комитета по Волгоградской области возбудило уголовное дело в отношении отца и мачехи пятилетнего мальчика, которые били его и прижигали окурками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, 38-летний мужчина в течение двух лет истязал своего маленького сына. В издевательствах также принимала участие его сожительница.

В ходе осмотра ребёнка были обнаружены множественные раны от ожогов, синяки и ссадины. Мужчину и его сожительницу подозревают в том, что они тушили о ребёнка окурки.

Жителей Волгограда задержали, против них возбуждено уголовное дело по статье об истязании. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Ребёнок передан в социальный центр.

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#волгоградская область
#ск рф
#ребёнок
#уголовное дело
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Замруководителя Управления дорожного хозяйства Башкирии задержали за взятку
В Уфе в своем кабинете задержан замруководителя Управления дорожного хозяйства
14 мая 2024, 15:35

Фото: Istock/blinow61

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбудили в отношении заместителя директора управления дорожного хозяйства Башкирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.
«Возбуждено уголовное в отношении 40-летнего заместителя директора ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере)», — указано в сообщении.

Отмечается, что он получил взятку от учредителя компании-контрагента за оказание содействия в заключении госконтрактов. Её общая сумма составила 2,9 млн руб. Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ранее сообщалось, что задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, а также коллекционные часы, золотые монеты, и предметы роскоши. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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