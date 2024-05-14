СК: три человека взяты под стражу за попытку диверсии в Воронеже

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В Воронежской области задержали двух подростков и их совершеннолетнего друга при попытке диверсии на железной дороге. Об этом информирует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
В отношении двоих несовершеннолетних и молодого человека 19 лет возбуждено уголовное дело. Следователи задержали их во время попытки поджога релейного шкафа на перегоне Сомово — Отрожка.
По информации следствия, компания друзей получила в социальной сети указание от незнакомого человека, который оказывает поддержку ВСУ, на совершение диверсии.
Ранее сообщалось, что трое исламистов планировали устроить теракт и взорвать одно из административных зданий Черкесска. Злоумышленников задержали в процессе сборки СВУ.
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Сторонники ИГ* планировали взорвать одно из административных зданий Черкесска
* Международная террористическая организация, запрещенная в России
По информации следствия, компания друзей получила в социальной сети указание от незнакомого человека, который оказывает поддержку ВСУ, на совершение диверсии.
Ранее сообщалось, что трое исламистов планировали устроить теракт и взорвать одно из административных зданий Черкесска. Злоумышленников задержали в процессе сборки СВУ.
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В Индонезии россиянину и двум украинцам грозит смертная казнь
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Сторонники ИГ* планировали взорвать одно из административных зданий Черкесска
* Международная террористическая организация, запрещенная в России
Екатерина Коршунова