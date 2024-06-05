Стало известно, когда население России составит 350 млн человек

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Научное исследование РГСУ показало, что население нашей страны может достичь 350 млн человек уже через два-три поколения.
«Население России может составить 350 млн. Эта цель достижима через два-три поколения при условии превышения рождаемости над смертностью на 17%», — приводит RT текст исследования.
Учёными была разработана модель социальной поддержки семьи для достижения таких показателей, которая включала в себя как материальное, так и нематериальное стимулирование рождаемости.
А руководитель центра функциональной грамотности Наталья Любомирская спрогнозировала рост популярноти технических профессий среди молодёжи уже в ближайшем будущем. По её словам, уже сейчас создаются спецклассы в школах для более углублённого изучения точных наук, что поспособствует спросу на технаправления.
«Сейчас эти специалисты очень нужны стране. Мы много говорим об ИИ и нейронных сетях, и программисты всегда были и остаются востребованными. Информатика — второй по популярности предмет после обществознания. Требования высоки, а результаты по этим предметам ниже, чем по другим. Это показатель того, что уровень требований высок», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Любомирская.
Ранее исследование рождаемости во всём мире показало, что население Земли начнёт сокращаться впервые с пандемии чумы в 14-м веке. Это произойдёт в ближайшие десятилетия из-за резкого снижения рождаемости.
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