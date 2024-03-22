Telegraph: Население Земли начнет сокращаться в ближайшие десятилетия

В 2023 году уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская получила около 5% обращений от инвалидов и их близких. Об этом подмосковный омбудсмен заявила на IV Научно-практической конференции «Ценность каждого: жизнеустройство людей с психическими нарушениями». Она прошла 21 марта, во Всемирный день людей с синдромом Дауна, сообщили в пресс-службе уполномоченного.