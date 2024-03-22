Telegraph: Население Земли начнет сокращаться в ближайшие десятилетия

Фото: iStock/ Dovapi
Население Земли начнет сокращаться впервые с пандемии чумы в 14-м веке. Это произойдет в ближайшие десятилетия из-за резкого снижения рождаемости, пишет газета Telegraph со ссылкой на исследование рождаемости во всем мире, опубликованное в журнале Lancet.
После пандемии чумы в 14-м веке население Земли сократилось с 400 млн до 350 млн человек, население Европы при этом уменьшилось примерно на треть. Это единственный в истории период, когда было зафиксировано уменьшение численности населения планеты.
Сегодня же для роста численности населения мировой показатель рождаемости должен быть равен 2,1 ребенка на женщину. В 2021 году этот показатель составил 2,23. Но ученые наблюдают устойчивый тренд на снижение этого значения. Так, если в 1950 году он составлял 4,84, то к 2050 он, согласно прогнозу, упадет до 1,83, а к 2100 году – до 1,59.
Лидерами по рождаемости в мире в 2021 году были Чад, Нигер и Сомали, где они составили 6,99, 6,97 и 6,54 соответственно. Тем временем в России, Британии и США показатели рождаемости составили 1,48, 1,49 и 1,64 соответственно. Если прогноз окажется верным, то 2050 году показатель рождаемости в России снизится до 1,33, а к 2100 году — до 1,21.
Читайте также:
Население Китая сокращается второй год подряд
Во Франции рождаемость упала до минимума времён Второй мировой войны
В Италии рекордно упала рождаемость
Сегодня же для роста численности населения мировой показатель рождаемости должен быть равен 2,1 ребенка на женщину. В 2021 году этот показатель составил 2,23. Но ученые наблюдают устойчивый тренд на снижение этого значения. Так, если в 1950 году он составлял 4,84, то к 2050 он, согласно прогнозу, упадет до 1,83, а к 2100 году – до 1,59.
Лидерами по рождаемости в мире в 2021 году были Чад, Нигер и Сомали, где они составили 6,99, 6,97 и 6,54 соответственно. Тем временем в России, Британии и США показатели рождаемости составили 1,48, 1,49 и 1,64 соответственно. Если прогноз окажется верным, то 2050 году показатель рождаемости в России снизится до 1,33, а к 2100 году — до 1,21.
Читайте также:
Население Китая сокращается второй год подряд
Во Франции рождаемость упала до минимума времён Второй мировой войны
В Италии рекордно упала рождаемость
Ювелина Бернст