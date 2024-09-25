Стало известно, кто помог Бакальчуку избежать тюрьмы

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Предприниматель Владислав Бакальчук во время интервью каналу «Миллионщики» заявил, что смог избежать тюрьмы благодаря главе Чечни Рамзану Кадырову. По его словам, он обратился к руководителю региона, когда началось слияние Wildberries с компанией Russ.
«Когда все случилось, я пошел к нему (Кадырову — прим.ред) за советом. Они предложили помочь. Благодаря этому я до сих пор жив-здоров, не в тюрьме», — пояснил Бакальчук.Бизнесмен также сказал, что боится за свою жизнь, возможная угроза исходит от рейдеров.
«Есть немного», — ответил он на вопрос об опасениях за свою жизнь.Напомним, 18 сентября основательница маркетплейса написала, что её муж вместе с двумя бывшими членами правления Wildberries пытается захватить офис компании и попросила защиты у правоохранителей. Тогда во время перестрелки погибли два охранника фирмы. 20 сентября совладелец Wildberries Владислав Бакальчук, к удивлению многих, был отпущен из полиции после допроса. Позже бизнесмене изложил свою версию корпоративного конфликта. Версии супругов о том, как проходило объединение Wildberries и Russ не сходятся в деталях.
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