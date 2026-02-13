Стало известно, могут ли россиян лишить жилья за долги по ЖКУ

13 февраля 2026, 08:46

Эксперт ЖКХ Бондарь: россиян могут выселить из жилья за полугодовой долг по ЖКУ

Фото: Istock/Nanci Santos

Россиянам грозит выселение из соцжилья при полугодовом долге за ЖКУ. Об этом сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.





В беседе с «NEWS.ru» Бондарь заявил, что обычно лишиться квартиры за долги почти невозможно — статья 446 ГК РФ защищает жильё, если нет другого места для проживания. Исключение — ипотечные квартиры в залоге у банка.

«Совсем иные правила действуют для тех, кто занимает квадратные метры по договору соцнайма от города. Статья 90 ЖК РФ указывает на возможность выселения, если оплата не поступает дольше шести месяцев без веских оснований. При этом человека вряд ли оставят без крова, так как муниципалитет обязан предоставить хотя бы комнату в общежитии», — пояснил эксперт.