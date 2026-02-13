Стало известно, могут ли россиян лишить жилья за долги по ЖКУ
Эксперт ЖКХ Бондарь: россиян могут выселить из жилья за полугодовой долг по ЖКУ
Россиянам грозит выселение из соцжилья при полугодовом долге за ЖКУ. Об этом сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
В беседе с «NEWS.ru» Бондарь заявил, что обычно лишиться квартиры за долги почти невозможно — статья 446 ГК РФ защищает жильё, если нет другого места для проживания. Исключение — ипотечные квартиры в залоге у банка.
«Совсем иные правила действуют для тех, кто занимает квадратные метры по договору соцнайма от города. Статья 90 ЖК РФ указывает на возможность выселения, если оплата не поступает дольше шести месяцев без веских оснований. При этом человека вряд ли оставят без крова, так как муниципалитет обязан предоставить хотя бы комнату в общежитии», — пояснил эксперт.Бондарь добавил, что приставы сначала спишут долг с карт или обратят взыскание на авто. Он призвал вовремя платить за ЖКУ.