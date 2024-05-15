Стало известно, может ли покойник с открытыми глазами забрать с собой на тот свет

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Российский священник рассказал, может ли покойник с открытыми глазами забрать с собой. Об этом сообщает агентство Кулик.
Существуют слухи о том, что если на прощании покойник лежит с открытыми глазами, то он может забрать в иной мир смотрящего на него. Священник Русской православной церкви заявил, что верить в эти слухи не следует.
По словам служителя церкви, после смерти душа человека покидает тело и переходит в состояние ожидания Страшного Суда. В этот же момент она теряет связь с телом и отправляется на небеса.
Священник подчеркнул, что душа больше озабочена предстоящим Божьим судом. При этом никакого желания забрать с собой кого-то из живых у нее нет.
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По словам служителя церкви, после смерти душа человека покидает тело и переходит в состояние ожидания Страшного Суда. В этот же момент она теряет связь с телом и отправляется на небеса.
Священник подчеркнул, что душа больше озабочена предстоящим Божьим судом. При этом никакого желания забрать с собой кого-то из живых у нее нет.
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Екатерина Коршунова