В Госдуму внесли законопроект о проверках загранпаспортов из-за гостайны

Фото: iStock/yanik88
В Госдуму 15 мая внесли законопроект о проверке работодателями загранпаспортов россиян, которые владеют государственной тайной. Об этом «Известиям» рассказали в аппарате комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции.
Данный законопроект позволит руководителям и сотрудникам режимно-секретных подразделений проверять отметки в загранпаспортах у тех, кто обладает секретной информацией. В пояснительной записке утверждается, что это поможет решить проблему несанкционированных выездов таких граждан.
Если россиянин не получил такого разрешения, но покинул пределы страны, то это легко будет выявить при сопоставлении отметок в паспорте. Санкцией за нарушение установленных норм станет признание паспорта недействительным.
Читайте также:
В Совфеде оценили идею отказаться от понятия «бакалавриат»
Полицейские нашли мать, бросившую трехлетнюю девочку в магазине Краснодара
В Подмосковье за организацию незаконной миграции задержали 15 человек
Екатерина Коршунова