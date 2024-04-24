Стало известно, на что готова пойти «королева марафонов»

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Блогер Елена Блиновская готова погасить долги по налогам, для этого следствие согласилось на снятие ареста с части имущества. Об этом сообщила адвокат Наталия Сальникова в ходе заседания в Мосгорсуде.
«Елена готова осуществить погашение, у нас есть согласие следствия на снятия ареста с иного имущества для погашения недоимки», — сказала она.
Отмечается, что в настоящее время суд рассматривает вопрос о продлении ареста.
Ранее муж арестованной по делу о махинациях с налогами Елены Блиновской, Алексей Блиновский, заявил, что с ним пытаются разорвать контракт о военной службе и обратился за помощью к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он попросил главу СК РФ дать поручение главному следователю Москвы приостановить «действия, направленные на расторжения контракта» Блиновского с Минобороны, которые, по его словам, являются незаконными.
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