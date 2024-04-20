В Следственном комитете предложили продлить арест Блиновской

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Следственный комитет (СК) попросил Мосгорсуд продлить срок содержания под стражей блогера Елены Блиновской. Об этом агентству ТАСС сообщила защитник Наталья Сальникова. Она отметила, что заседание по продлению меры пресечения состоится 22 апреля.
«Следователи вновь вышли с просьбой о продлении срока ареста в отношении Елены Олеговны Блиновской», – высказалась Сальникова.
По ее словам, арест предлагается продлить на три месяца.
Ранее сообщалось. что «королева марафона» Елена Блиновская, содержащаяся в СИЗО, большую часть времени проводит за изучением законов о специальной военной операции (СВО). Она носит спортивные костюмы и единственная из своих сокамерниц не пользуется косметикой.
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Александр Климов