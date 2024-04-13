SHOT: Муж Блиновской ушёл на СВО

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Супруг главной создательницы «Марафонов желаний» Елены Блиновской ушёл на СВО, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как сообщает источник СМИ, таким образом Алексей Блиновский пытается избежать развала своей бизнес-империи.
Из двенадцати его фирм уже три находятся в стадии ликвидации: IT-компании «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки» и контора по переработке морепродуктов «Аквакультура». Также суд начал процедуру банкротства компании «Оливия групп».
Предположительно, Блиновский отправился служить на специальную военную операцию, чтобы реабилитировать своё имя, а также вызволить супругу из СИЗО.
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Из двенадцати его фирм уже три находятся в стадии ликвидации: IT-компании «Подари мечту», фирма по производству одежды «Три кошки» и контора по переработке морепродуктов «Аквакультура». Также суд начал процедуру банкротства компании «Оливия групп».
Предположительно, Блиновский отправился служить на специальную военную операцию, чтобы реабилитировать своё имя, а также вызволить супругу из СИЗО.
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Евгения Парфентьева